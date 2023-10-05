В Киеве в квартире взорвался газовый обогреватель.
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. В Соломенском районе Киева 4 октября вечером взорвался туристический газовый обогреватель. Спасатели эвакуировали из квартиры двух взрослых и двух детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Отмечается, что сообщение о взрыве в пятиэтажке в Соломенском районе Киева поступило 4 октября около девяти вечера.
Взрыв туристического газового обогревателя произошел в квартире на третьем этаже.
Из-за взрыва разрушились пластиковые конструкции балкона и оконных рам.
Спасатели освободили из квартиры двух взрослых и двух детей. Пострадавших в стрессовом состоянии передали в карету скорой помощи, но семья отказалась от госпитализации, указали в ГСЧС.
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