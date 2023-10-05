В Києві в квартирі вибухнув газовий обігрівач
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Солом'янському районі Києва 4 жовтня ввечері вибухнув туристичний газовий обігрівач. Рятувальники евакуювали з квартири двох дорослих та двох дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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Зазначається, що повідомлення про вибух у пʼятиповерхівці в Солом'янському районі Києва надійшло 4 жовтня близько дев'ятої вечора.
Вибух туристичного газового обігрівача стався у квартирі на третьому поверсі.
Через вибух зруйнувалися пластикові конструкції балкона та віконних рам.
Рятувальники вивільнили з квартири двох дорослих та двох дітей. Постраждалих у стресовому стані передали до карети швидкої допомоги, але сім'я відмовилась від госпіталізації, вказали в ДСНС.
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