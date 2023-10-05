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В Києві в квартирі вибухнув газовий обігрівач

В Києві в квартирі вибухнув газовий обігрівач

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Солом'янському районі Києва 4 жовтня ввечері вибухнув туристичний газовий обігрівач. Рятувальники евакуювали з квартири двох дорослих та двох дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Зазначається, що повідомлення про вибух у пʼятиповерхівці в Солом'янському районі Києва надійшло 4 жовтня близько дев'ятої вечора.

Вибух туристичного газового обігрівача стався у квартирі на третьому поверсі.

Через вибух зруйнувалися пластикові конструкції балкона та віконних рам.

Рятувальники вивільнили з квартири двох дорослих та двох дітей. Постраждалих у стресовому стані передали до карети швидкої допомоги, але сім'я відмовилась від госпіталізації, вказали в ДСНС.

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