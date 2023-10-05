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На Київщині поліцейські перевіряють заклади освіти через повідомлення про небезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливої загрози у закладах освіти Київської області, повідомляє пресслужба поліції Київщини, передає УНН.

Деталі

Зранку 5 жовтня, на електронні адреси шкіл надійшов анонімний лист про ймовірну небезпеку в навчальних закладах.

"Всіх дітей та персонал терміново евакуйовано. Правоохоронці проводять перевірку закладів та навколишньої території", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо

2 жовтня у Броварському районі Київської області правоохоронці проводили евакуацію в торговельних центрах через повідомлення про можливу загрозу.

Українські Національні Новини

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