На Київщині поліцейські перевіряють заклади освіти через повідомлення про небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливої загрози у закладах освіти Київської області, повідомляє пресслужба поліції Київщини, передає УНН.
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Зранку 5 жовтня, на електронні адреси шкіл надійшов анонімний лист про ймовірну небезпеку в навчальних закладах.
"Всіх дітей та персонал терміново евакуйовано. Правоохоронці проводять перевірку закладів та навколишньої території", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо
2 жовтня у Броварському районі Київської області правоохоронці проводили евакуацію в торговельних центрах через повідомлення про можливу загрозу.