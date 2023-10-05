На Киевщине полицейские проверяют учебные заведения из-за сообщения об опасности
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Полицейские проверяют информацию о возможной угрозе в учебных заведениях Киевской области, сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает УНН.
Детали
Утром 5 октября, на электронные адреса школ поступило анонимное письмо о вероятной опасности в учебных заведениях.
"Все дети и персонал срочно эвакуированы. Правоохранители проводят проверку заведений и окружающей территории", - говорится в сообщении.
Напомним
2 октября в Броварском районе Киевской области правоохранители проводили эвакуацию в торговых центрах из-за сообщения о возможной угрозе.