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В Херсоне вражеский беспилотник попал в гражданское авто, погиб мужчина

Киев • УНН

 • 830 просмотра

В Херсоне российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, который полностью сгорел. Мужчина, находившийся в машине, погиб на месте.

В Херсоне вражеский беспилотник попал в гражданское авто, погиб мужчина

В пятницу вечером в Херсоне российские захватчики с беспилотника атаковали гражданское авто, в результате чего оно загорелось. Мужчина, находившийся в транспортном средстве, погиб. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько, пишет УНН.

Детали

"Около 18.15 оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Днепровском районе".

По его словам, в результате удара автомобиль полностью сгорел. Человек, находившийся внутри, погиб на месте.

"Из-за сильных повреждений личность погибшего в настоящее время устанавливают", - отметил Шанько.

Напомним

Российские войска нанесли авиаудары по Херсону, применив как минимум семь КАБов. В результате атаки пострадали семь человек, повреждены объекты энергетической инфраструктуры города.

Ольга Розгон

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