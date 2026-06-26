В Херсоне вражеский беспилотник попал в гражданское авто, погиб мужчина

В пятницу вечером в Херсоне российские захватчики с беспилотника атаковали гражданское авто, в результате чего оно загорелось. Мужчина, находившийся в транспортном средстве, погиб. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько, пишет УНН.

Детали

"Около 18.15 оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Днепровском районе".

По его словам, в результате удара автомобиль полностью сгорел. Человек, находившийся внутри, погиб на месте.

"Из-за сильных повреждений личность погибшего в настоящее время устанавливают", - отметил Шанько.

Напомним

Российские войска нанесли авиаудары по Херсону, применив как минимум семь КАБов. В результате атаки пострадали семь человек, повреждены объекты энергетической инфраструктуры города.