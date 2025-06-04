В Херсоне утренняя атака рф дроном унесла жизнь человека, трое раненых
Киев • УНН
Утром российские войска атаковали Херсон дронами, в результате чего погиб 49-летний местный житель, еще три человека получили ранения. За прошедшие сутки в области ранены 8 человек из-за российской агрессии.
В Херсоне с утра атаки российских войск дронами унесли жизни человека, еще трое ранены, сообщили в среду председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
В Днепровском районе Херсона из-за атаки российского беспилотника погиб местный житель. В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получил 49-летний мужчина
Детали
Как сообщили в ОВА, также известно о трех пострадавших в Херсоне из-за дроновых атак рф утром.
В частности, сегодня утром в Херсоне из-за атаки российского дрона пострадал мужчина 1968 года рождения. Кроме того, в больницу доставили пожилого жителя Херсона 1947 года рождения, которого россияне атаковали с дрона около 6:30. Около 8:00 российские оккупационные войска снова атаковали Херсон с БпЛА - под удар вражеского беспилотника в Днепровском районе попала 53-летняя женщина, ее госпитализировали.
Дополнение
По данным председателя ОВА, в Херсонской области за прошедшие сутки из-за российской агрессии 8 человек получили ранения. Под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 35 населенных пунктов, в том числе Херсон.
российские военные, по его словам, били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы и пункт базирования экстренной медицинской помощи.
По информации Сил обороны юга Украины, на Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра; за минувшие сутки враг безуспешно пытался атаковать украинские позиции в районе Антоновских мостов.