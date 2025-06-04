У Херсоні ранкова атака рф дроном забрала життя людини, троє поранених
Київ • УНН
Вранці російські війська атакували Херсон дронами, внаслідок чого загинув 49-річний місцевий житель, ще троє людей отримали поранення. Минулої доби в області поранені 8 людей через російську агресію.
У Херсоні з ранку атаки російських військ дронами забрали життя людини, ще трьох поранено, повідомили у середу голова Херсонській ОВА Олександр Прокудін та в Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
У Дніпровському районі Херсона через атаку російського безпілотника загинув місцевий житель. Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістав 49-річний чоловік
Деталі
Як повідомили в ОВА, також відомо про трьох постраждалих у Херсоні через дронові атаки рф вранці.
Зокрема, сьогодні вранці у Херсоні через атаку російського дрона постраждав чоловік 1968 року народження. Окрім того, до лікарні доставили літнього жителя Херсона 1947 року народження, якого росіяни атакували з дрона близько 6:30. Близько 8:00 російські окупаційні війська знову атакували Херсон з БпЛА - під удар ворожого безпілотника у Дніпровському районі потрапила 53-річна жінка, її шпиталізували.
Доповнення
За даними голови ОВА, у Херсонській області минулої доби через російську агресію 8 людей дістали поранення. Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 35 населених пунктів, у тому числі Херсон.
російські військові, з його слів, били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони та пункт базування екстреної медичної допомоги.
За інформацією Сил оборони півдня України, на Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра; за минулу добу ворог безуспішно намагався атакувати українські позиції в районі Антонівських мостів.