В Херсоне под завалами учебного заведения нашли тело погибшего после удара рф КАБами
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по учебному заведению Херсона, в результате чего погиб мужчина. Спасатели завершили поисковые работы, ликвидировав пожар несмотря на атаки БПЛА.
В Херсоне российский удар КАБами по учебному заведению накануне унес жизнь человека — из-под завалов разрушенного учебного заведения извлекли тело погибшего мужчины, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного учебного заведения тело погибшего мужчины. Поисково-спасательные работы завершены
Российские войска нанесли авиационный удар по одному из учебных заведений Херсона вчера около полудня.
Сначала было известно, что пострадали 5 человек — 3 женщины и 2 мужчин.
В результате попадания здание получило значительные разрушения. Под завалами оказались люди и произошел пожар.
Ударной волной и обломками повреждено 6 многоквартирных и 5 частных жилых домов.
На месте происшествия спасатели достали из-под завалов мужчину и передали его медикам.
Во время ликвидации последствий удара россияне неоднократно пытались атаковать спасателей БпЛА. В результате этого неподалеку произошел пожар в частном 2-этажном жилом доме. Несмотря на постоянную угрозу повторных атак, чрезвычайники ликвидировали все очаги горения.
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