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В Херсоне под завалами учебного заведения нашли тело погибшего после удара рф КАБами

Киев • УНН

 • 4231 просмотра

Российские войска нанесли авиаудар по учебному заведению Херсона, в результате чего погиб мужчина. Спасатели завершили поисковые работы, ликвидировав пожар несмотря на атаки БПЛА.

В Херсоне под завалами учебного заведения нашли тело погибшего после удара рф КАБами

В Херсоне российский удар КАБами по учебному заведению накануне унес жизнь человека — из-под завалов разрушенного учебного заведения извлекли тело погибшего мужчины, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного учебного заведения тело погибшего мужчины. Поисково-спасательные работы завершены

— сообщили в ГСЧС.

Российские войска нанесли авиационный удар по одному из учебных заведений Херсона  вчера около полудня.

Сначала было известно, что пострадали 5 человек — 3 женщины и 2 мужчин.

В результате попадания здание получило значительные разрушения. Под завалами оказались люди и произошел пожар.

Ударной волной и обломками повреждено 6 многоквартирных и 5 частных жилых домов.

На месте происшествия спасатели достали из-под завалов мужчину и передали его медикам.

Во время ликвидации последствий удара россияне неоднократно пытались атаковать спасателей БпЛА. В результате этого неподалеку произошел пожар в частном 2-этажном жилом доме. Несмотря на постоянную угрозу повторных атак, чрезвычайники ликвидировали все очаги горения.

российские обстрелы повредили энергообъекты в Херсоне - возможны перебои с электричеством30.07.26, 15:05 • 4524 просмотра

В ГУНП в Херсонской области также сообщили, что в результате удара вражеской управляемой авиабомбы погиб сотрудник Управления полиции охраны в Херсонской области — охранник 3-го разряда взвода № 3 роты охраны объектов и публичной безопасности батальона Андрей Малюк.

Алла Киосак

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