В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки рф - Синегубов

Армия рф в ночь на 17 мая атаковала Харьков и область дронами "Shahed" и ракетами С300. В городе повреждены многоэтажки. Сейчас анализируют повреждения и продолжается ликвидация последствий. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает корреспондент УНН.

Что касается Харькова, то ночью враг массово атаковал беспилотниками типа "Shahed" нашу гражданскую инфраструктуру. Соответственно есть повреждения гражданских многоэтажек. К сожалению, повреждены и окна, конструктив. Сейчас все наши подразделения работают над ликвидацией последствий. Так же были ракетные удары типа С300. Сейчас анализируем все повреждения - сказал Синегубов.

Он отметил, что в ночь с 16 на 17 мая в Харькове и области была рекордная воздушная тревога, которая длилась 16 часов 33 минуты.

Это свидетельствует о том, что враг массово атакует наши приграничные населенные пункты, сам Харьков. Ну и конечно и Липецкое направление, и Купянское направление, и соответственно Волчанское направление - добавил Синегубов.

Напомним

Армия рф в ночь на 17 мая дважды ударила по Харькову - попала с БПЛА по открытой местности и обстреляла из С-300 Немышлянский район, есть повреждения, обошлось без пострадавших. В результате обстрелов рф из различного вида вооружений за прошедшие сутки на Харьковщине погибли два человека, еще девять получили ранения, в том числе 4 работников медучреждения и начальник МВА.

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