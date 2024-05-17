У Харкові триває ліквідація наслідків нічної атаки рф - Синєгубов

Армія рф в ніч на 17 травня атакувала Харків та область дронами "Shahed" та ракетами С300. У місті пошкоджені багатоповерхівка. Наразі аналізують пошкодження та триває ліквідація наслідків. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківськох ОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент УНН.

Щодо Харкова, то вночі ворог масово атакував безпілотниками типу "Shahed" нашу цивільну інфраструктуру. Відповідно є пошкодження цивільних багатоповерхівок. На жаль, пошкоджені і вікна, конструктив. Наразі всі наші підрозділи працюють над ліквідацією наслідків. Так само були ракетні удари типу С300. Наразі аналізуємо всі пошкодження

Він зазначив, що в ніч з 16 на 17 травня у Харкові та області була рекордна повітряна тривога, яка тривала 16 годин 33 хвилини.

Це свідчить про те, що ворог масово атакує наші прикордонні населені пункти, сам Харків. Ну і звичайно і Липецький напрямок, і Куп’янський напрямок, і відповідно Вовчанський напрямок