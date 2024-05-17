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У Харкові триває ліквідація наслідків нічної атаки рф - Синєгубов

У Харкові триває ліквідація наслідків нічної атаки рф - Синєгубов

Київ • УНН

 • 16660 перегляди

російські війська вночі атакували Харків за допомогою безпілотників "Shahed" та ракет С-300, пошкодивши багатоповерховий будинок. Аналіз пошкоджень та ліквідація наслідків триває.

Армія рф в ніч на 17 травня атакувала Харків та область дронами "Shahed" та ракетами С300. У місті пошкоджені багатоповерхівка. Наразі аналізують пошкодження та триває ліквідація наслідків. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківськох ОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент УНН.

Щодо Харкова, то вночі ворог масово атакував безпілотниками типу "Shahed" нашу цивільну інфраструктуру. Відповідно є пошкодження цивільних багатоповерхівок. На жаль, пошкоджені і вікна, конструктив. Наразі всі наші підрозділи працюють над ліквідацією наслідків. Так само були ракетні удари типу С300. Наразі аналізуємо всі пошкодження

- сказав Синєгубов.

Він зазначив, що в ніч з 16 на 17 травня у Харкові та області була рекордна повітряна тривога, яка тривала 16 годин 33 хвилини.

Це свідчить про те, що ворог масово атакує наші прикордонні населені пункти, сам Харків. Ну і звичайно і Липецький напрямок, і Куп’янський напрямок, і відповідно Вовчанський напрямок

- додав Синєгубов.

Нагадаємо

Армія рф у ніч на 17 травня двічі вдарила по Харкову - влучила із БПЛА по відкритій місцевості та обстріляла із С-300 Немишлянський район, є пошкодження, обійшлось без постраждалих. Внаслідок обстрілів рф із різного виду озброєнь минулої доби на Харківщині загинули двоє людей, ще дев'ятеро отримали поранення, зокрема 4 працівників медустанови та начальник МВА.

На Харківському напрямку триває бій в районі Стариці - Генштаб 17.05.24, 11:40 • 17180 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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