В Иране парламент проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, сообщает иранское Press TV, пишет УНН.

Детали

Решение поддержано 222 голосами "за", ни одного голоса "против", один воздержался.

Законопроект, как сообщается, запрещает въезд инспекторов МАГАТЭ, если не будет гарантирована безопасность объектов.

Как пишет CNN, решение Исламской консультативной ассамблеи Ирана, известной как Меджлис, должно быть ратифицировано Высшим советом национальной безопасности под председательством президента Ирана Масуда Пезешкиана. Голоса Меджлиса, особенно когда речь идет о зарубежных делах, часто считаются символическими, если их не поддерживает влиятельный орган, избранный лично Верховным лидером Али Хаменеи, отмечает издание.

МАГАТЭ настаивало на возобновлении отношений с Ираном, приостановленных беспрецедентными ударами Израиля по ядерным объектам страны, начавшимися 13 июня.

Во вторник организация опубликовала заявление, в котором приветствовала окончание 12-дневного конфликта, в котором говорилось: "Инспекторы МАГАТЭ оставались в Иране на протяжении всего конфликта и готовы приступить к работе как можно скорее, вернувшись на ядерные объекты страны и проверив запасы ядерных материалов, включая более 400 кг урана, обогащенного до 60%, которые они в последний раз проверяли за несколько дней до начала израильских авиаударов 13 июня".

МАГАТЭ отрицает, что в своем отчете поддерживало удар Израиля по Ирану