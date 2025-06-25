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В Ірані парламент проголосував за призупинку співпраці з МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

Парламент Ірану проголосував за призупинення співпраці з МАГАТЕ, рішення підтримали 222 депутати. Це рішення, яке забороняє в'їзд інспекторів МАГАТЕ без гарантій безпеки, ще має бути ратифіковано Вищою радою національної безпеки.

В Ірані парламент проголосував за призупинку співпраці з МАГАТЕ

Парламент Ірану проголосував за призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії, повідомляє іранське Press TV, пише УНН.

Деталі

Рішення підтримано 222 голосами "за", жодного голосу "проти", один утримався.

Законопроєкт, як повідомляється, забороняє в'їзд інспекторів МАГАТЕ, якщо не буде гарантовано безпеку об'єктів.

Як пише CNN, рішення Ісламської консультативної асамблеї Ірану, відомої як Меджліс, має бути ратифіковано Вищою радою національної безпеки під головуванням президента Ірану Масуда Пезешкіана. Голоси Меджлісу, особливо коли йдеться про закордонні справи, часто вважаються символічними, якщо їх не підтримує впливовий орган, обраний особисто Верховним лідером Алі Хаменеї, зауважує видання. .

МАГАТЕ наполягало на поновленні відносин з Іраном, призупинених безпрецедентними ударами Ізраїлю по ядерних об'єктах країни, що розпочалися 13 червня.

У вівторок організація опублікувала заяву, де привітала закінчення 12-денного конфлікту, у якій говорилося: "Інспектори МАГАТЕ залишалися в Ірані протягом усього конфлікту і готові приступити до роботи якнайшвидше, повернувшись на ядерні об'єкти країни і перевіривши запаси ядерних матеріалів, включаючи понад 400 кг урану, збагаченого до 60%, які вони востаннє перевіряли за кілька днів до початку ізраїльських авіаударів 13 червня".

МАГАТЕ заперечує, що в своєму звіті підтримувало удар Ізраїля по Ірану19.06.25, 21:45 • 3784 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Масуд Пезешкіян
Алі Хаменеї
Ізраїль
Міжнародне агентство з атомної енергії
Іран
Tesla
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