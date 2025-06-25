В Ірані парламент проголосував за призупинку співпраці з МАГАТЕ

Парламент Ірану проголосував за призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії, повідомляє іранське Press TV, пише УНН.

Деталі

Рішення підтримано 222 голосами "за", жодного голосу "проти", один утримався.

Законопроєкт, як повідомляється, забороняє в'їзд інспекторів МАГАТЕ, якщо не буде гарантовано безпеку об'єктів.

Як пише CNN, рішення Ісламської консультативної асамблеї Ірану, відомої як Меджліс, має бути ратифіковано Вищою радою національної безпеки під головуванням президента Ірану Масуда Пезешкіана. Голоси Меджлісу, особливо коли йдеться про закордонні справи, часто вважаються символічними, якщо їх не підтримує впливовий орган, обраний особисто Верховним лідером Алі Хаменеї, зауважує видання. .

МАГАТЕ наполягало на поновленні відносин з Іраном, призупинених безпрецедентними ударами Ізраїлю по ядерних об'єктах країни, що розпочалися 13 червня.

У вівторок організація опублікувала заяву, де привітала закінчення 12-денного конфлікту, у якій говорилося: "Інспектори МАГАТЕ залишалися в Ірані протягом усього конфлікту і готові приступити до роботи якнайшвидше, повернувшись на ядерні об'єкти країни і перевіривши запаси ядерних матеріалів, включаючи понад 400 кг урану, збагаченого до 60%, які вони востаннє перевіряли за кілька днів до початку ізраїльських авіаударів 13 червня".

МАГАТЕ заперечує, що в своєму звіті підтримувало удар Ізраїля по Ірану