В Иране интернет возвращается к своему "предыдущему состоянию" - министр связи

Министр связи Ирана Саттар Хашеми заявил, что после прекращения огня интернет в Иране вернулся в свое "прежнее состояние". Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В своем посте в Х Хашеми отметил, что Иран "не столкнется с подобной ситуацией снова".

17 июня иранское правительство объявило, что власти замедлили интернет якобы для "борьбы с кибератаками", однако сообщалось о почти полных отключениях всемирной сети.

Запрет на основные платформы социальных сетей, такие как X, все еще действует в Иране, и люди внутри страны используют VPN и другие методы для его обхода.

Многие иранские чиновники, такие как верховный лидер Ирана Али Хаменеи, также имеют учетные записи на X, несмотря на запрет, введенный самой страной.

Дополнение

Европа оказалась в критической зависимости от американских технологических гигантов, таких как Amazon, Microsoft и Google, которые контролируют более двух третей регионального рынка облачных вычислений.

Это создает опасения, что администрация США может использовать свое технологическое преимущество, и даже, в определенный момент, отключить Европу от жизненно важных облачных сервисов, которые поддерживают ее цифровое существование.