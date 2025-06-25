В Ірані інтернет повертається до свого "попереднього стану" - міністр зв’язку

Міністр зв'язку Ірану Саттар Хашемі заявив, що після припинення вогню інтернет в Ірані повернувся до свого "попереднього стану". Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У своєму дописі в Х Хашемі зазначив, що Іран "не зіткнеться з подібною ситуацією знову".

17 червня іранський уряд оголосив, що влада уповільнила інтернет нібито для "боротьби з кібератаками", проте повідомлялося про майже повні відключення світової мережі.

Заборона на основні платформи соціальних мереж, такі як X, все ще діє в Ірані, і люди всередині країни використовують VPN та інші методи для її обходу.

Багато іранських чиновників, такі як верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, також мають облікові записи на X, незважаючи на заборону, запроваджену самою країною.

Доповнення

Європа опинилася в критичній залежності від американських технологічних гігантів, таких як Amazon, Microsoft та Google, які контролюють понад дві третини регіонального ринку хмарних обчислень.

Це створює побоювання, що адміністрація США може використовувати свою технологічну перевагу, і навіть, у певний момент, відключити Європу від життєво важливих хмарних сервісів, які підтримують її цифрове існування.