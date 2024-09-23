В Гааге начались слушания по существу по иску Украины против рф относительно нарушения морского права

Представление позиции Украины по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе (Украина против рф) началось в арбитражном трибунале в Гааге, сообщили в МИД Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"23 сентября делегация Украины во главе с агентом Украины, послом по особым поручениям МИД Украины Антоном Кориневичем начала представление позиции Украины на устных слушаниях в арбитражном трибунале, созданном в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, по делу о правах Украины как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе (Украина против россии)", - говорится в сообщении.

Дело, иск по которому был подан Украиной в 2016 году, касается нарушения россией основополагающих принципов морского права - права на транзитный проход, свободы судоходства, обязательства по защите подводной окружающей среды и подводного культурного наследия.

Слушания во Дворце мира в городе Гаага (Королевство Нидерланды) продлятся до 5 октября 2024 года и являются конфиденциальными для общественности за исключением вступительного и заключительного выступлений агентов сторон в споре.

"Привлечение рф к ответственности за нарушение норм международного права - одно из приоритетных направлений работы МИД для имплементации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Работа делегации Украины в Гааге в течение следующих двух недель имеет целью восстановить справедливость для нашего государства и нашего народа в области морского права", - отметили в МИД.

Желая завладеть Азовским морем и Керченским проливом, россия построила большие ворота у их входа, чтобы ограничить международное судоходство, пропуская в основном свои небольшие речные суда. Сейчас россия рассматривает Керченский пролив, Азовское море и, возможно, даже части Черного моря, как свои собственные воды. россия хочет, чтобы эти воды рассматривались как часть ее империи 21 века. И хотя вы услышите, как российские эксперты говорят, что Азовское море похоже на озеро или реку, Украина решительно отвергает эти заявления, и этот трибунал тоже должен их отвергнуть. Азовское море - не озеро и не дельта небольшой реки. Это более 37 000 квадратных километров полузамкнутого моря. Мост незаконный, и его необходимо демонтировать. Проход через Керченский пролив должен быть аналогичным тому, который был до начала этого незаконного препятствия судоходству - указал в частности во время выступления агент Украины Кориневич.

Он подчеркнул, что "обращение Украины в этот трибунал является простым". "Мы просим вас применять Конвенцию так, как она написана. Согласно статье 293, вы "применяете эту Конвенцию" в соответствии с имеющимися у вас фактами. Выполняйте обязательную юрисдикцию, которую предоставляет вам ЮНКЛОС. И за небольшой, но важный случай противоправного поведения россии, который рассматривается - нарушение ею морского права - привлеките россию к ответственности", - отметил посол Кориневич.

В Гааге сегодня начинаются слушания по иску Украины против рф относительно нарушения морского права