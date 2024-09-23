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У Гаазі розпочалися слухання по суті за позовом України проти рф щодо порушення морського права

У Гаазі розпочалися слухання по суті за позовом України проти рф щодо порушення морського права

Київ • УНН

 • 16617 перегляди

У Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії щодо порушення морського права. Україна вимагає відновити свої права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.

Представлення позиції України у справі щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці (Україна проти рф) розпочалося в арбітражному трибуналі в Гаазі, повідомили у МЗС України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"23 вересня делегація України на чолі з агентом України, послом з особливих доручень МЗС України Антоном Кориневичем розпочала представлення позиції України на усних слуханнях в арбітражному трибуналі, створеному відповідно до Додатку VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року, у справі щодо прав України як прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці (Україна проти росії)", - ідеться у повідомленні.

Справа, позов у якій було подано Україною у 2016 році, стосується порушення росією основоположних принципів морського права – права на транзитний прохід, свободи судноплавства, зобов’язання щодо захисту підводного навколишнього середовища та підводної культурної спадщини.

Слухання в Палаці миру в місті Гаага, Королівство Нідерланди, триватимуть до 5 жовтня 2024 року та є конфіденційними для громадськості за винятком вступного та заключного виступів агентів сторін у спорі.

"Притягнення рф до відповідальності за порушення норм міжнародного права – один з пріоритетних напрямів роботи МЗС задля імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Робота делегації України в Гаазі протягом наступних двох тижнів має на меті відновити справедливість для нашої держави та нашого народу в галузі морського права", - наголосили у МЗС.

Бажаючи заволодіти Азовським морем і Керченською протокою, росія побудувала великі ворота біля їх входу, щоб обмежити міжнародне судноплавство, пропускаючи в основному свої невеликі річкові судна. Зараз росія розглядає Керченську протоку, Азовське море і, можливо, навіть частини Чорного моря, як свої власні води. росія хоче, щоб ці води розглядалися як частина її імперії 21 століття. І хоча ви почуєте, як російські експерти кажуть, що Азовське море схоже на озеро чи річку, Україна рішуче відкидає ці заяви, і цей трибунал теж має їх відкинути. Азовське море - не озеро і не дельта невеликої річки. Це понад 37 000 квадратних кілометрів напівзамкнутого моря. Міст незаконний, і його необхідно демонтувати. Прохід через Керченську протоку має бути аналогічним тому, щодо був до початку цієї незаконної перешкоди судноплавству

- вказав зокрема під час виступу агент України Кориневич.

Він наголосив, що "звернення України до цього трибуналу є простим". "Ми просимо вас застосовувати Конвенцію так, як вона написана. Згідно зі Статтею 293, ви "застосовуєте цю Конвенцію" відповідно до наявних у вас фактів. Виконуйте обов’язкову юрисдикцію, яку надає вам ЮНКЛОС. І за невеликий, але важливий випадок протиправної поведінки росії, який розглядається - порушення нею морського права - притягніть росію до відповідальності", - зазначив посол Кориневич.

У Гаазі сьогодні розпочинаються слухання за позовом України проти рф щодо порушення морського права23.09.24, 09:00 • 13918 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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