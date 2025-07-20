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В Донецкой области более 30 штурмов, враг пытался потеснить ВСУ - Генштаб

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о более чем 30 штурмах в Донецкой области, где враг пытался потеснить украинских военных. На Покровском направлении зафиксировано 17 попыток оккупантов оттеснить ВСУ, 14 из которых отбиты.

В Донецкой области более 30 штурмов, враг пытался потеснить ВСУ - Генштаб

В то же время на ряде направлений, связанных с Запорожской областью, враг штурмовых действий не проводил. По состоянию на 16:00 продолжалась атака на Южно-Слобожанском направлении, передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Ездецкое, Поповка, Братеница, Чернацкое, Бунякино, Малушино, Нововасильевка, Белая Береза, Марьино Сумской области.

Согласно данным на 16:00, российские оккупанты совершили 17 попыток потеснить украинских воинов на Покровском направлении. С начала суток попытки оккупантов оттеснить наших воинов касались районов населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоекономическое, Лысовка, Зверовое, Новопавловка, Орехово, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда.

Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 14 атак, говорилось в сообщении днем.

По данным Генштаба:

На Торецком направлении защитники Украины отбивали пять вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Дылеевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки. По состоянию на 16:00 два боестолкновения еще продолжались.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили одну вражескую атаку в направлении Предтечино.

На Северском направлении с начала суток противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Выемки и Григоровки.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Карповка, Колодези и в направлении Серебрянки. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло девять вражеских атак, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Авиация захватчиков нанесла 5 авиаударов, сбросив при этом шесть управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 111 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

- информирует Генштаб.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается атака российских захватчиков в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло две атаки российских оккупантов в районе Кондрашовки и в направлении Купянска.

Также в отчете указано, что:

На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 11 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малеевка, Зеленое Поле, Темировка и Новополь.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил, однако нанес авиаудары по населенным пунктам Плавни, Приморское и Отрадокаменка.

Напомним

За минувшие сутки, 19 июля, Силы обороны ликвидировали 1040 российских захватчиков, доведя общие потери врага до 1 041 990 человек. Также уничтожено 3 танка, 9 боевых бронированных машин и 52 артиллерийские системы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Сумская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Купянск
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