На Донеччині понад 30 штурмів, ворог намагався потіснити ЗСУ - Генштаб

Водночас на низці напрямків, пов'язаних із Запорізькою областю, ворог штурмових дій не проводив. Станом на 16:00 тривала атака на Південно-Слобожанському напрямку, передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Їздецьке, Попівка, Братениця, Чернацьке, Бунякине, Малушине, Нововасилівка, Біла Береза, Мар’їне Сумської області.

Згідно з даними на 16:00, російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити українських воїнів на Покровському напрямку. З початку доби спроби окупантів відтіснити наших воїнів стосувалися районів населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда.

Сили оборони стримують натиск та вже відбили 14 атак, - ішлося у повідомленні вдень.

За даними Генштабу:

На Торецькому напрямку захисники України відбивали п’ять ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки. Станом на 16:00 два боєзіткнення ще тривали.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну ворожу атаку в напрямку Предтечиного.

На Сіверському напрямку з початку доби противник двічі атакував позиції наших захисників в районах Виїмки та Григорівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі та в напрямку Серебрянки. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося дев’ять ворожих атак, п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

Авіація загарбників завдала 5 авіаударів, скинувши при цьому шість керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 111 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. - інформує Генштаб.

На Південно-Слобожанському напрямку триває атака російських загарбників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки російських окупантів в районі Кіндрашівки та в напрямку Куп’янська.

Також у звіті вказано, що:

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмів ворожих військ в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка та Новопіль.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Плавні, Приморське та Одрадокам’янка.

Нагадаємо

За минулу добу, 19 липня, Сили оборони ліквідували 1040 російських загарбників, довівши загальні втрати ворога до 1 041 990 осіб. Також знищено 3 танки, 9 бойових броньованих машин та 52 артилерійські системи.