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В Белом доме не ответили, будут ли поставлены Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась отвечать по поводу дополнительных ракет для ЗРК Patriot для Украины. Она заявила, что предоставит президенту Трампу возможность прокомментировать этот вопрос, ссылаясь на личный разговор между ним и президентом Зеленским.

В Белом доме не ответили, будут ли поставлены Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась отвечать, будут ли поставлены Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot, заявив, что позволит президенту США Дональду Трампу прокомментировать это. Об этом Ливитт заявила во время брифинга, передает УНН.

Я позволю президенту самому прокомментировать это. Это был личный разговор между ним и Президентом Зеленским, но встреча прошла хорошо, и это была встреча, направленная на прогресс. Президент, как он уже неоднократно говорил, хочет, чтобы эта война закончилась. Что касается конкретики - я оставлю это за ним 

- сказала Ливитт.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет, чтобы США предоставили Украине системы ПВО Patriot, однако подчеркнул, что они также нужны и Америке, и Израилю.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Израиль
Белый дом
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
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