У Білому домі не відповіли, чи будуть поставлені Україні додаткові ракети для ЗРК Patriot

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт відмовилася відповідати, чи будуть поставлені Україні додаткові ракети для ЗРК Patriot, заявивши, що дозволить президенту США Дональду Трампу це прокоментувати. Про це Лівітт заявила під час брифінгу, передає УНН.

Я дозволю президенту самому прокоментувати це. Це була особиста розмова між ним і Президентом Зеленським, але зустріч пройшла добре, і це була зустріч, спрямована на прогрес. Президент, як він уже неодноразово говорив, хоче, щоб ця війна закінчилася. Що стосується конкретики - я залишу це за ним - сказала Лівітт.

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Президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче, щоб США надали Україні системи ППО Patriot, проте наголосив, що вони також потрібні і Америці, і Ізраїлю.