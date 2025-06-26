У Білому домі не відповіли, чи будуть поставлені Україні додаткові ракети для ЗРК Patriot
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт відмовилася відповідати щодо додаткових ракет для ЗРК Patriot для України. Вона заявила, що надасть президенту Трампу можливість прокоментувати це питання, посилаючись на особисту розмову між ним та Президентом Зеленським.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт відмовилася відповідати, чи будуть поставлені Україні додаткові ракети для ЗРК Patriot, заявивши, що дозволить президенту США Дональду Трампу це прокоментувати. Про це Лівітт заявила під час брифінгу, передає УНН.
Я дозволю президенту самому прокоментувати це. Це була особиста розмова між ним і Президентом Зеленським, але зустріч пройшла добре, і це була зустріч, спрямована на прогрес. Президент, як він уже неодноразово говорив, хоче, щоб ця війна закінчилася. Що стосується конкретики - я залишу це за ним
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче, щоб США надали Україні системи ППО Patriot, проте наголосив, що вони також потрібні і Америці, і Ізраїлю.