В Афганистане остается до 50 украинцев, с эвакуацией могут помочь иностранные партнеры - МИД

КИЕВ. 16 августа. УНН. На территории Афганистана продолжают находиться до 50 украинцев, почти со всеми ними установлена связь. Сейчас прорабатываются пути безопасной эвакуации тех из них, кто выразил соответствующее желание, - в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарием которого располагает УНН.