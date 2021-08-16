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В Афганистане остается до 50 украинцев, с эвакуацией могут помочь иностранные партнеры - МИД

В Афганистане остается до 50 украинцев, с эвакуацией могут помочь иностранные партнеры - МИД

Киев  •  УНН

 • 23758 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. На территории Афганистана продолжают находиться до 50 украинцев, почти со всеми ними установлена связь. Сейчас прорабатываются пути безопасной эвакуации тех из них, кто выразил соответствующее желание, - в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарием которого располагает УНН.

Цитата:

"По информации МИД, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми ныне установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным. Параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров. Держим ситуацию на особом контроле", - сообщил Николенко.

Детали

Представитель МИД отметил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее поручил срочно усилить диппредставительство Украины. Теперь сразу два украинских посольства - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам.

Что было ранее

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту - хаос из-за толп желающих покинуть страну.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.

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