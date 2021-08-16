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В Афганістані залишається до 50 українців, з евакуацією можуть допомогти іноземні партнери - МЗС

В Афганістані залишається до 50 українців, з евакуацією можуть допомогти іноземні партнери - МЗС

Київ • УНН

 • 23768 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. На території Афганістану продовжують перебувати до 50 українців, майже з усіма ними встановлено зв’язок. Наразі опрацьовуються шляхи безпечної евакуації тих із них, хто висловив відповідне бажання, - у тому числі із використанням можливостей іноземних партнерів. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є у розпорядженні УНН.

Цитата:

“За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Майже з усіма нині встановлений зв’язок, дипломати уточнюють, хто із них має бажання бути евакуйованим. Паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, у тому числі із використанням можливостей іноземних партнерів. Тримаємо ситуацію на особливому контролі”, — повідомив Ніколенко.

Деталі

Речник МЗС зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше доручив терміново посилити диппредставництво України. Тепер одразу два українських посольства — в Таджикистані та Пакистані — моніторять ситуацію та готові допомагати нашим громадянам.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Доповнення

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі - хаос через натовпи охочих покинути країну.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.

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