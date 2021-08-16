В Афганістані залишається до 50 українців, з евакуацією можуть допомогти іноземні партнери - МЗС

КИЇВ. 16 серпня. УНН. На території Афганістану продовжують перебувати до 50 українців, майже з усіма ними встановлено зв’язок. Наразі опрацьовуються шляхи безпечної евакуації тих із них, хто висловив відповідне бажання, - у тому числі із використанням можливостей іноземних партнерів. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є у розпорядженні УНН.