Укрзализныця запустила сразу 2 новых железнодорожных маршрута с ЕС

ukenru
Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
10:39 • 53685 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
10:35 • 100073 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
09:35 • 100880 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 113728 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 151872 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 214868 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 170126 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173421 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 141862 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 139997 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Запорожская область под огнем: за сутки враг нанес более 400 ударов, есть раненые

Запорожская область под огнем: за сутки враг нанес более 400 ударов, есть раненые

 • 25510 просмотра
ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 12 танков за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1200 оккупантов и 12 танков за сутки: новые потери террористов

 • 52992 просмотра
Украинским беженцам в Германии надо урезать помощь - кандидат в канцлеры ФРГ Мерц

Украинским беженцам в Германии надо урезать помощь - кандидат в канцлеры ФРГ Мерц

 • 75066 просмотра
Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

 • 51671 просмотра
Атаки на Херсонщине: пострадали 5 человек и повреждена инфраструктура

Атаки на Херсонщине: пострадали 5 человек и повреждена инфраструктура

 • 26085 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 114045 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 119750 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 138730 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 136920 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 214868 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 101630 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 102846 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 104501 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 103137 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 102693 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Укрзализныця запустила сразу 2 новых железнодорожных маршрута с ЕС

Укрзализныця запустила сразу 2 новых железнодорожных маршрута с ЕС

Киев  •  УНН

 • 657 просмотра

Read in English

Запущены два новых железнодорожных маршрута из Киева в столицы Венгрии и Словакии. Новые сообщения должны разгрузить варшавское направление и улучшить логистические связи с ЕС.

Сегодня начал курсировать первый поезд из Киева в Будапешт и Братиславу. Новые сообщения призваны частично разгрузить популярное варшавское направление и расширить логистические связи с европейскими странами.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Сегодня отправился первый поезд №9/10 из Киева в Будапешт, столицу Венгрии - крупный железнодорожный и авиационный хаб. 

Также стал доступным маршрут из Киева в Братиславу, столицу Словакии, который будут обеспечивать поезд №27/28 Киев - Чоп - Киев и новый поезд словацкой железной дороги №617/961 Чоп - Братислава - Чоп.

Оба маршрута частично разгрузят сверхпопулярное варшавское направление, у нас много планов по расширению логистической сети именно с европейскими странами, в частности Румынией и Польшей

- написал Кулеба.  

Напомним 

Ранее УНН сообщал, что с 15 декабря стартует новый железнодорожный маршрут Киев-Будапешт с купейными и люкс вагонами. Билеты уже в продаже, стоимость от 2800 грн, поезд предоставит удобное сообщение с другими европейскими городами. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЭкономикаполитика
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
bratislavaБратислава
varshavaВаршава
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
budapeshtБудапешт
kievКиев
polshaПольша