Укрзализныця запустила сразу 2 новых железнодорожных маршрута с ЕС

Сегодня начал курсировать первый поезд из Киева в Будапешт и Братиславу. Новые сообщения призваны частично разгрузить популярное варшавское направление и расширить логистические связи с европейскими странами.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Детали

Сегодня отправился первый поезд №9/10 из Киева в Будапешт, столицу Венгрии - крупный железнодорожный и авиационный хаб.

Также стал доступным маршрут из Киева в Братиславу, столицу Словакии, который будут обеспечивать поезд №27/28 Киев - Чоп - Киев и новый поезд словацкой железной дороги №617/961 Чоп - Братислава - Чоп.

Оба маршрута частично разгрузят сверхпопулярное варшавское направление, у нас много планов по расширению логистической сети именно с европейскими странами, в частности Румынией и Польшей - написал Кулеба.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что с 15 декабря стартует новый железнодорожный маршрут Киев-Будапешт с купейными и люкс вагонами. Билеты уже в продаже, стоимость от 2800 грн, поезд предоставит удобное сообщение с другими европейскими городами.