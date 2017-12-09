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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10012 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 23239 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100647 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110289 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130849 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106601 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108205 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113228 просмотра

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Украинский стартап получил премию на престижном международном конкурсе

Украинский стартап получил премию на престижном международном конкурсе

Киев  •  УНН

 • 13112 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинские разработчики систем безопасности получили престижную премию на одном из крупнейших в области конкурсов Security & Fire Excellence Awards. С достижением украинцев поздравил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter, передает УНН.

"Поздравляю украинский стартап Ajax Systems с получением премии Security & Fire Excellence Awards. Наши разработчики завоевали престижную награду, оставив позади известные бренды в сфере безопасности. Так держать!", - написал премьер.

Справка: 18 лет подряд в Лондоне под эгидой крупнейших в индустрии выставок IFSEC International и FIREX International выбираются наиболее инновационные и надежные продукты рынков безопасности и противопожарной защиты. На первенство в 25 тематических номинациях претендуют сотни ведущих мировых компаний, получение этой премии - однозначное признание лучшим из лучших.  

Украинцы в этом году получили премию в номинации Intruder Alarm or Exterior Deterrent Product of the Year (Сигнализация против вторжений или внешний сдержки года).

Как сообщал УНН, четыре украинские стартапы получили почти 1,4 млн евро от ЕС.

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