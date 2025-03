Украинский стартап получил премию на престижном международном конкурсе

"Поздравляю украинский стартап Ajax Systems с получением премии Security & Fire Excellence Awards. Наши разработчики завоевали престижную награду, оставив позади известные бренды в сфере безопасности. Так держать!", - написал премьер.

Справка: 18 лет подряд в Лондоне под эгидой крупнейших в индустрии выставок IFSEC International и FIREX International выбираются наиболее инновационные и надежные продукты рынков безопасности и противопожарной защиты. На первенство в 25 тематических номинациях претендуют сотни ведущих мировых компаний, получение этой премии - однозначное признание лучшим из лучших.

Украинцы в этом году получили премию в номинации Intruder Alarm or Exterior Deterrent Product of the Year (Сигнализация против вторжений или внешний сдержки года).

