Український стартап отримав премію на престижному міжнародному конкурсі

“Вітаю український стартап Ajax Systems із отриманням премії Security & Fire Excellence Awards. Наші розробники вибороли престижну нагороду, залишивши позаду відомі бренди у сфері безпеки. Так тримати!”, — написав Прем’єр.

Довідка: 18 років поспіль в Лондоні під егідою найбільших в індустрії виставок IFSEC International і FIREX International вибираються найбільш інноваційні та надійні продукти ринків безпеки і протипожежного захисту. На першість в 25 тематичних номінаціях претендують сотні провідних світових компаній, отримання цієї премії — однозначне визнання кращим з кращих.

Українці цього року отримали премію в номінації Intruder Alarm or Exterior Deterrent Product of the Year (Сигналізація проти вторгнень або зовнішній стримувач року).

