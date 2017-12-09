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Український стартап отримав премію на престижному міжнародному конкурсі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Українські розробники систем безпеки отримали престижну премію на одному з найбільших в галузі конкурсів Security & Fire Excellence Awards. З досягненням українців привітав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму Twitter, передає УНН.

“Вітаю український стартап Ajax Systems із отриманням премії Security & Fire Excellence Awards. Наші розробники вибороли престижну нагороду, залишивши позаду відомі бренди у сфері безпеки. Так тримати!”, — написав Прем’єр.

Довідка: 18 років поспіль в Лондоні під егідою найбільших в індустрії виставок IFSEC International і FIREX International вибираються найбільш інноваційні та надійні продукти ринків безпеки і протипожежного захисту. На першість в 25 тематичних номінаціях претендують сотні провідних світових компаній, отримання цієї премії — однозначне визнання кращим з кращих.
Українці цього року отримали премію в номінації Intruder Alarm or Exterior Deterrent Product of the Year (Сигналізація проти вторгнень або зовнішній стримувач року).

Як повідомляв УНН, чотири українські стартапи отримали майже 1,4 млн євро від ЄС.

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