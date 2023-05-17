Украинские военные возглавили знаменоносное шествие на Международном военном паломничестве во Франции

ukru
13 марта, 19:26 • 72835 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 115447 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 112029 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111671 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104238 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100223 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111610 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131965 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174713 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205677 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 38805 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 35050 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 45792 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 30886 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 73418 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 174713 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 205677 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 146945 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 153391 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 189833 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 75041 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105192 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122039 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157613 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164375 просмотра
Актуальное
Украинские военные возглавили знаменоносное шествие на Международном военном паломничестве во Франции

Украинские военные возглавили знаменоносное шествие на Международном военном паломничестве во Франции

Киев • УНН

 • 898112 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Украинские военнослужащие в этом году возглавили знаменоносное шествие на Международном военном паломничестве во французском городе Люрд. Во время мероприятия впервые военные капелланы ВСУ читали молитву "Богородице, Дево" на украинском языке, делегация также встретилась с епископом ВС Франции, владыкой Антуаном де Романе, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Во время выноса флага аплодисментами приветствовали только украинских военных. Впервые профессиональные военные капелланы Вооруженных Сил Украины отец Ростислав Высочан и отец Василий Боднар во время молитвы на четках читали молитву "Богородице, Дево" на украинском языке", - рассказала Маляр.

Детали

Она сообщила, что к украинской делегации было приковано "много внимания", им выражали восхищение и поддержку, желали победы и произносили "Слава Украине". Также, в общей молитве всех участников военного паломничества отдельно вспомнили Украину и помолились за ее победу над врагом.

Кроме этого, отметила Маляр, делегация встретилась с владыкой Антуаном де Романе, епископом Вооруженных сил Франции, который поделился опытом работы военного капелланства в его стране.

Дополнение

Международное военное паломничество - международное мероприятие, которое проводится ежегодно во французском городе Люрд и объединяет военное сообщество по вопросам духовной и психологической поддержки и реабилитации военных.

Напомним

1 апреля в храме Святой Софии Премудрости Божией состоялся первый выпуск военных капелланов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы