Украинские военные возглавили знаменоносное шествие на Международном военном паломничестве во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Украинские военнослужащие в этом году возглавили знаменоносное шествие на Международном военном паломничестве во французском городе Люрд. Во время мероприятия впервые военные капелланы ВСУ читали молитву "Богородице, Дево" на украинском языке, делегация также встретилась с епископом ВС Франции, владыкой Антуаном де Романе, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, информирует УНН.
Цитата
"Во время выноса флага аплодисментами приветствовали только украинских военных. Впервые профессиональные военные капелланы Вооруженных Сил Украины отец Ростислав Высочан и отец Василий Боднар во время молитвы на четках читали молитву "Богородице, Дево" на украинском языке", - рассказала Маляр.
Детали
Она сообщила, что к украинской делегации было приковано "много внимания", им выражали восхищение и поддержку, желали победы и произносили "Слава Украине". Также, в общей молитве всех участников военного паломничества отдельно вспомнили Украину и помолились за ее победу над врагом.
Кроме этого, отметила Маляр, делегация встретилась с владыкой Антуаном де Романе, епископом Вооруженных сил Франции, который поделился опытом работы военного капелланства в его стране.
Дополнение
Международное военное паломничество - международное мероприятие, которое проводится ежегодно во французском городе Люрд и объединяет военное сообщество по вопросам духовной и психологической поддержки и реабилитации военных.
Напомним
1 апреля в храме Святой Софии Премудрости Божией состоялся первый выпуск военных капелланов.