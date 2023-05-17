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Українські військові очолили прапороносну ходу на Міжнародному військовому паломництві у Франції

Українські військові очолили прапороносну ходу на Міжнародному військовому паломництві у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Українські військовослужбовці цього року очолили прапороносну ходу на Міжнародному військовому паломництві у французькому місті Люрд. Під час заходу вперше військові капелани ЗСУ читали молитву "Богородице, Діво" українською мовою, делегація також зустрілася з єпископом ЗС Франції, владикою Антуаном де Романе, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Під час виносу прапору оплесками вітали лише українських військових. Вперше професійні військові капелани Збройних Сил України отець Ростислав Височан та отець Василь Боднар під час молитви на вервиці читали молитву "Богородице, Діво" українською мовою", - розповіла Маляр.

Деталі

Вона повідомила, що до української делегації було прикуто "багато уваги", їм висловлювали захоплення та підтримку, бажали перемоги та виголошували "Слава Україні". Також, у спільній молитві всіх учасників військового паломництва окремо згадали Україну та помолились за її перемогу над ворогом.

Крім цього, зазначила Маляр, делегація мала зустріч з владикою Антуаном де Романе, єпископом Збройних сил Франції, який поділився досвідом роботи військового капеланства у його країні.

Доповнення

Міжнародне військове паломництво - міжнародний захід, який проводиться щороку у французькому місті Люрд та об‘єднує військову спільноту щодо питань духовної та психологічної підтримки і реабілітації військових.

Нагадаємо

1 квітня у храмі Святої Софії Премудрості Божої відбувся перший випуск військових капеланів.

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