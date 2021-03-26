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Украина впервые получила стратегию публичной дипломатии: как это будет работать

Украина впервые получила стратегию публичной дипломатии: как это будет работать

Киев  •  УНН

 • 14098 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Коллегия Министерства иностранных дел этой неделе приняла Стратегию публичной дипломатии МИД. Документ появляется в истории нашего государства впервые. Об этом на брифинге в пятницу сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"На этой неделе состоялось заседание коллегии Министерства иностранных дел, и мы приняли несколько важных решений, которыми я бы хотел с вами поделиться... На этой неделе на заседании коллегии мы приняли новый вес, рекордный для Украины как государства, так как было принято Стратегию публичной дипломатии. Это основательный документ, который впервые в истории Украины принимается, появляется в нашем государстве. Он был подготовлен в процессе консультаций и взаимодействия со всеми ключевыми стейкхолдерами, не только среди государственных органов, но и экспертной среды и гражданского общества", - сказал министр.

Детали

Согласно новой стратегии, МИД является координирующим органом в сфере публичной дипломатии, является движущей силой этого процесса, для того, чтобы через систему посольств и консульств, а также сеть контактов в мире Украина продвигала выгодные ей нарративы и выступала единым голосом.

Стратегия принята на 5 лет. На ее основе Министерство будет развивать позитивный имидж Украины за рубежом и общаться с партнерами.

Впервые в Украине официально сформулированы и определены семь направлений публичной дипломатии. Это:

  • Культурная дипломатия;
  • Экспертная дипломатия;
  • Экономическая дипломатия;
  • Кулинарная дипломатия;
  • Цифровая дипломатия;
  • Научно-образовательная дипломатия;
  • Спортивная дипломатия.

МИД также четко определил принципы, по которым будет работать публичная дипломатия. Их пять:

  • Проектный менеджмент
  • Инновационность;
  • Уважение к культурному разнообразию;
  • Человекоцентричность;
  • Ответственность.

"Есть три вещи, которые фундаментально меняет принятие Стратегии публичной дипломатии. Впервые в едином документе систематизированы, что, кому, когда и как Украина будет доносить - ключевые месседжи, аудитории, форматы и каналы коммуникации. Второе - впервые мы будем формировать, укреплять репутацию страны в мире не точечно, а системно, последовательно и целостно", - отметил Кулеба.

По его словам, на предыдущих этапах была "островная" публичная дипломатия - МИД "бросался то на одну горячую точку, то на другую, пытаясь тушить репутационные пожары, или наоборот, точечно работать над репутацией, где это больше всего необходимо".

"И третье: впервые мы вводим пятилетнее планирование. Стратегия ставит четкие и измеряемые цели и задачи для публичной дипломатии на 2021-2015 годы", - добавил он.

В основе стратегии остается национальный бренд Ukraine NOW.

Что было ранее

С 21 мая 2020 года начала работу обновленная Совет экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины (Рэи). Обновился не только состав Совета, но и правила его работы.

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