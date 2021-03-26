Україна вперше отримала стратегію публічної дипломатії: як це працюватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Колегія Міністерства закордонних справ цього тижня ухвалила Стратегію публічної дипломатії МЗС. Документ з’являється в історії нашої держави вперше. Про це на брифінгу у п’ятницю сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Цього тижня відбулось засідання колегії Міністерства закордонних справ, і ми ухвалили декілька важливих рішень, якими я б хотів з вами поділитись… На цьому тижні на засіданні колегії ми взяли нову вагу, рекордну для України як держави, тому що була ухвалена Стратегія публічної дипломатії. Це грунтовний документ, який вперше в історії України ухвалюється, з’являється у нашій державі. Він був підготовлений у процесі консультацій і взаємодії з усіма ключовими стейкхолдерами, не лише серед державних органів, але і експертного середовища і громадянського суспільства”, - сказав міністр.
Деталі
Відповідно до нової стратегії, МЗС є координуючим органом у сфері публічної дипломатії, є рушійною силою цього процесу, для того, щоб через систему посольств та консульств, а також мережі контактів у світі Україна просувала вигідні їй наративи і виступала єдиним голосом.
Стратегія ухвалена на 5 років. На її основі Міністерство буде розвивати позитивний імідж України за кордоном та спілкуватись із партнерами.
Вперше в Україні офіційно сформульовано та визначено сім напрямів публічної дипломатії. Це:
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- Культурна дипломатія;
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- Експертна дипломатія;
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- Економічна дипломатія;
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- Кулінарна дипломатія;
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- Цифрова дипломатія;
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- Науково-освітня дипломатія;
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- Спортивна дипломатія.
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МЗС також чітко визначив принципи, за якими працюватиме публічна дипломатія. Їх п’ять:
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- Проектний менеджмент;
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- Інноваційність;
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- Повага до культурного розмаїття;
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- Людиноцентричність;
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- Відповідальність.
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“Є три речі, які фундаментально змінює ухвалення Стратегії публічної дипломатії. Вперше в єдиному документі систематизовано, що, кому, коли і як Україна доноситиме – ключові меседжі, аудиторії, формати та канали комунікації. Друге – вперше ми будемо формувати, зміцнювати репутацію країни у світі не точково, а системно, послідовно та цілісно”, - зазначив Кулеба.
З його слів, на попередніх етапах була “острівна” публічна дипломатія – МЗС “кидався то на одну гарячу точку, то в іншу, намагаючись гасити репутаційні пожежі, або навпаки, точково працювати над репутацією, де це найбільше потрібно”.
“І третє: вперше ми запроваджуємо п’ятирічне планування. Стратегія ставить чіткі та вимірювані цілі і завдання для публічної дипломатії на 2021-2015 роки”, - додав він.
В основі стратегії залишається національний бренд Ukraine NOW.
Що було раніше
З 21 травня 2020 року розпочала роботу оновлена Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України (РЕІ). Оновився не лише склад Ради, але і правила її роботи.