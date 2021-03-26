Україна вперше отримала стратегію публічної дипломатії: як це працюватиме

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“Цього тижня відбулось засідання колегії Міністерства закордонних справ, і ми ухвалили декілька важливих рішень, якими я б хотів з вами поділитись… На цьому тижні на засіданні колегії ми взяли нову вагу, рекордну для України як держави, тому що була ухвалена Стратегія публічної дипломатії. Це грунтовний документ, який вперше в історії України ухвалюється, з’являється у нашій державі. Він був підготовлений у процесі консультацій і взаємодії з усіма ключовими стейкхолдерами, не лише серед державних органів, але і експертного середовища і громадянського суспільства”, - сказав міністр.

Деталі

Відповідно до нової стратегії, МЗС є координуючим органом у сфері публічної дипломатії, є рушійною силою цього процесу, для того, щоб через систему посольств та консульств, а також мережі контактів у світі Україна просувала вигідні їй наративи і виступала єдиним голосом.

Стратегія ухвалена на 5 років. На її основі Міністерство буде розвивати позитивний імідж України за кордоном та спілкуватись із партнерами.

Вперше в Україні офіційно сформульовано та визначено сім напрямів публічної дипломатії. Це:



Культурна дипломатія;



Експертна дипломатія;



Економічна дипломатія;



Кулінарна дипломатія;



Цифрова дипломатія;



Науково-освітня дипломатія;



Спортивна дипломатія.



МЗС також чітко визначив принципи, за якими працюватиме публічна дипломатія. Їх п’ять:



Проектний менеджмент;



Інноваційність;



Повага до культурного розмаїття;



Людиноцентричність;



Відповідальність.



“Є три речі, які фундаментально змінює ухвалення Стратегії публічної дипломатії. Вперше в єдиному документі систематизовано, що, кому, коли і як Україна доноситиме – ключові меседжі, аудиторії, формати та канали комунікації. Друге – вперше ми будемо формувати, зміцнювати репутацію країни у світі не точково, а системно, послідовно та цілісно”, - зазначив Кулеба.

З його слів, на попередніх етапах була “острівна” публічна дипломатія – МЗС “кидався то на одну гарячу точку, то в іншу, намагаючись гасити репутаційні пожежі, або навпаки, точково працювати над репутацією, де це найбільше потрібно”.

“І третє: вперше ми запроваджуємо п’ятирічне планування. Стратегія ставить чіткі та вимірювані цілі і завдання для публічної дипломатії на 2021-2015 роки”, - додав він.

В основі стратегії залишається національний бренд Ukraine NOW.

Що було раніше

З 21 травня 2020 року розпочала роботу оновлена Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України (РЕІ). Оновився не лише склад Ради, але і правила її роботи.