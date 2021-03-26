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Україна вперше отримала стратегію публічної дипломатії: як це працюватиме

Київ • УНН

 • 14102 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Колегія Міністерства закордонних справ цього тижня ухвалила Стратегію публічної дипломатії МЗС. Документ з’являється в історії нашої держави вперше. Про це на брифінгу у п’ятницю сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Цього тижня відбулось засідання колегії Міністерства закордонних справ, і ми ухвалили декілька важливих рішень, якими я б хотів з вами поділитись… На цьому тижні на засіданні колегії ми взяли нову вагу, рекордну для України як держави, тому що була ухвалена Стратегія публічної дипломатії. Це грунтовний документ, який вперше в історії України ухвалюється, з’являється у нашій державі. Він був підготовлений у процесі консультацій і взаємодії з усіма ключовими стейкхолдерами, не лише серед державних органів, але і експертного середовища і громадянського суспільства”, - сказав міністр.

Деталі

Відповідно до нової стратегії, МЗС є координуючим органом у сфері публічної дипломатії, є рушійною силою цього процесу, для того, щоб через систему посольств та консульств, а також мережі контактів у світі Україна просувала вигідні їй наративи і виступала єдиним голосом.

Стратегія ухвалена на 5 років. На її основі Міністерство буде розвивати позитивний імідж України за кордоном та спілкуватись із партнерами.

Вперше в Україні офіційно сформульовано та визначено сім напрямів публічної дипломатії. Це:

  • Культурна дипломатія;
  • Експертна дипломатія;
  • Економічна дипломатія;
  • Кулінарна дипломатія;
  • Цифрова дипломатія;
  • Науково-освітня дипломатія;
  • Спортивна дипломатія.

МЗС також чітко визначив принципи, за якими працюватиме публічна дипломатія. Їх п’ять:

  • Проектний менеджмент;
  • Інноваційність;
  • Повага до культурного розмаїття;
  • Людиноцентричність;
  • Відповідальність.

“Є три речі, які фундаментально змінює ухвалення Стратегії публічної дипломатії. Вперше в єдиному документі систематизовано, що, кому, коли і як Україна доноситиме – ключові меседжі, аудиторії, формати та канали комунікації. Друге – вперше ми будемо формувати, зміцнювати репутацію країни у світі не точково, а системно, послідовно та цілісно”, - зазначив Кулеба.

З його слів, на попередніх етапах була “острівна” публічна дипломатія – МЗС “кидався то на одну гарячу точку, то в іншу, намагаючись гасити репутаційні пожежі, або навпаки, точково працювати над репутацією, де це найбільше потрібно”.

“І третє: вперше ми запроваджуємо п’ятирічне планування. Стратегія ставить чіткі та вимірювані цілі і завдання для публічної дипломатії на 2021-2015 роки”, - додав він.

В основі стратегії залишається національний бренд Ukraine NOW.

Що було раніше

З 21 травня 2020 року розпочала роботу оновлена Рада експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України (РЕІ). Оновився не лише склад Ради, але і правила її роботи.

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