Украину нельзя втягивать во внутреннюю политику Польши, а исторические вопросы должны решать историки - Сибига

Украина выступает против использования украинской тематики во внутренней политике Польши, а сложные исторические вопросы должны оставаться предметом профессионального диалога историков, а не политических дискуссий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

По словам министра, в последнее время Киеву и Варшаве удалось достичь ощутимого прогресса в урегулировании наиболее чувствительных исторических вопросов, и этот процесс необходимо продолжать.

За последние полтора года благодаря сотрудничеству Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Дональдом Туском, а также моим контактам с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским мы достигли существенного, даже прорывного прогресса в вопросах исторического прошлого. Начались эксгумационные работы, был создан форум историков. Мы исповедуем принцип, что именно историки должны работать над такими темами. Это соответствует и философии, и логике Европейского Союза. Важно не допустить политизации истории и ее негативного влияния на двусторонние отношения

Глава МИД также подчеркнул, что Украина категорически не поддерживает использование антиукраинской риторики во внутриполитической борьбе.

Еще один важный элемент – Украину нельзя втягивать во внутренний политический дискурс. Мы категорически против этого. Мы уже видим, чем завершилась антиукраинская риторика для Виктора Орбана. Это путь в никуда. Наш сигнал очень прост: нужно работать над развитием сотрудничества. Почти миллион украинцев проживает в Польше, поэтому чрезвычайно важно сохранять добрососедские отношения и развивать партнерство между нашими странами