Украину не информировали ни о каких договоренностях по прекращению огня — Зеленский

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Владимир Зеленский заявил об отсутствии официальных предложений по перемирию. Он считает однодневное прекращение огня несерьезным на фоне постоянных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не информировали ни о каких договоренностях относительно прекращения огня, добавив, что на фоне ежедневных обстрелов и погибших украинцев предложения о краткосрочном прекращении огня выглядят цинично, передает УНН

Американцы поговорили с россиянами по поводу того, что там может быть на 9 мая. Прекращение огня или не прекращение огня. С нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал. Это же война россии против Украины. Важно, чтобы наша сторона знала, о чем они договариваются. Третья история, прекращение огня на один день, а перед этим убивать наших людей — это, мягко говоря, нечестно. Сегодня Мерефа, вчера Днепр — погибшие, раненые, взрослые, дети. После этого говорить: "Давайте прекращение огня на одни сутки". Это несерьезно. У нас праздников нет из-за россии, из-за их атак. Дать им праздник, а на утро после 9-го они снова будут убивать. Поэтому мы будем смотреть, как все будет 

- сказал Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что впервые за многие годы на параде 9 мая в москве не будет военной техники – они не могут себе этого позволить, россияне уже не настолько сильны, как раньше. Но, по его словам, во время него могут пролететь украинские беспилотники.  

Павел Башинский

