Украину не информировали ни о каких договоренностях по прекращению огня — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не информировали ни о каких договоренностях относительно прекращения огня, добавив, что на фоне ежедневных обстрелов и погибших украинцев предложения о краткосрочном прекращении огня выглядят цинично, передает УНН.

Американцы поговорили с россиянами по поводу того, что там может быть на 9 мая. Прекращение огня или не прекращение огня. С нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал. Это же война россии против Украины. Важно, чтобы наша сторона знала, о чем они договариваются. Третья история, прекращение огня на один день, а перед этим убивать наших людей — это, мягко говоря, нечестно. Сегодня Мерефа, вчера Днепр — погибшие, раненые, взрослые, дети. После этого говорить: "Давайте прекращение огня на одни сутки". Это несерьезно. У нас праздников нет из-за россии, из-за их атак. Дать им праздник, а на утро после 9-го они снова будут убивать. Поэтому мы будем смотреть, как все будет - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что впервые за многие годы на параде 9 мая в москве не будет военной техники – они не могут себе этого позволить, россияне уже не настолько сильны, как раньше. Но, по его словам, во время него могут пролететь украинские беспилотники.