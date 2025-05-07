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Украинцы за границей собирают подписи за безотлагательное принятие Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Координационная платформа Strichka начала кампанию по сбору подписей под петицией в Европарламент об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Это необходимо для укрепления европейской безопасности.

Украинцы за границей собирают подписи за безотлагательное принятие Украины в ЕС

Координационная платформа украинцев за рубежом Strichka объявила о начале кампании "Стоим Вместе / Stand Together" по сбору подписей под петицией в Европарламент "О безотлагательном принятии Украины в ЕС для укрепления европейской безопасности и сдерживания российской угрозы". Об этом УНН сообщает со ссылкой на зарегистрированный документ.

Детали

Российская агрессия представляет серьезную угрозу не только Украине, но и всей Европе. Интеграция Украины в ЕС является необходимым условием для формирования эффективной оборонной стратегии и усиления общей европейской безопасности

– говорится в петиции.

Инициатива, начатая командой Strichka, получила поддержку ведущих украинских общественных организаций в Европе, которые стали соинициаторами обращения.

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Европа не может чувствовать себя в безопасности без Украины. Только посмотрите на цифры, которые были озвучены Президентом: 110 украинских бригад с бесценным боевым опытом и 82 бригады во всех других европейских странах вместе – против российской орды в 220 бригад. Тем временем российская армия только растет. Только вместе с Украиной Европа будет защищена, и об этом должны знать все европейцы 

– отметил соавтор петиции Игорь Щедрин.

Документ призывает Европарламент рекомендовать:

  • ввести ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС;
    • предусмотреть целевое финансирование в бюджете ЕС на интеграцию Украины, ее экономическое восстановление, военно-техническое сотрудничество и реформы;
      • сформировать четкую дорожную карту расширения ЕС до 2030 года с четкими индикаторами и шагами.

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        Желающих присоединиться к сбору подписей инициаторы подачи петиции приглашают присоединяйтесь к сообществу Strichka, на портале которой можно найти координаторов стран, необходимые материалы и поддержку команды. Также для информации о петиции можно посетить лендинг страницу.

        Напомним

        Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский парламент активизировать усилия для ускорения вступления Украины в ЕС. Ведь интеграция Украины — это не только политическое стремление Киева, но и самая сильная гарантия безопасности для всего континента.

        Лилия Набока

        Лилия Набока

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