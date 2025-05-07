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Українці за кордоном збирають підписи за невідкладне прийняття України до ЄС

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Координаційна платформа Strichka розпочала кампанію зі збору підписів під петицією до Європарламенту про прискорений вступ України до ЄС. Це необхідно для зміцнення європейської безпеки.

Українці за кордоном збирають підписи за невідкладне прийняття України до ЄС

Координаційна платформа українців за кордоном Strichka оголосила про початок кампанії "Стоїмо Разом / Stand Together" зі збору підписів під петицією до Європарламенту "Про невідкладне прийняття України до ЄС задля зміцнення європейської безпеки та стримування російської загрози".

Про це УНН повідомляє з посиланням на зареєстрований документ.

Деталі

Російська агресія становить серйозну загрозу не лише Україні, а й усій Європі. Інтеграція України в ЄС є необхідною умовою для формування ефективної оборонної стратегії та посилення спільної європейської безпеки

– йдеться у петиції.

Ініціатива, започаткована командою Strichka, отримала підтримку провідних українських громадських організацій у Європі, які стали співініціаторами звернення.

Фон дер Ляєн: погана угода з Україною заохотить путіна до нової агресії07.05.25, 12:14 • 9534 перегляди

Європа не може почуватися в безпеці без України. Лише погляньте на цифри, що були озвучені Президентом: 110 українських бригад із безцінним бойовим досвідом та 82 бригади у всіх інших європейських країнах разом – проти російської орди у 220 бригад. Тим часом російська армія лише зростає. Тільки разом з Україною Європа буде захищена, і про це мають знати всі європейці 

– зазначив співавтор петиції Ігор Щедрін.

Документ закликає Європарламент рекомендувати:

  • запровадити прискорену процедуру вступу України до ЄС;
    • передбачити цільове фінансування в бюджеті ЄС на інтеграцію України, її економічне відновлення, військово-технічну співпрацю та реформи;
      • сформувати чітку дорожню карту розширення ЄС до 2030 року з чіткими індикаторами та кроками.

        ЄС на зустрічі у Варшаві обговорить відносини зі США та війну в Україні07.05.25, 10:44 • 4372 перегляди

        Охочих долучитися до збору підписів ініціатори подачі петиції запрошують приєднуйтесь до спільноти Strichka, на порталі якої можна знайти координаторів країн, необхідні матеріали та підтримку команди. Також для інформації про петицію можна відвідати лендинг сторінку.

        Нагадаємо

        Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європейський парламент активізувати зусилля для прискорення вступу України до ЄС. Адже інтеграція України — це не лише політичне прагнення Києва, а й найсильніша гарантія безпеки для всього континенту.

        Лілія Набока

        Лілія Набока

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