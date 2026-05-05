Украинские "Фламинго" преодолели расстояние более 1500 км - Зеленский подтвердил пуски по военному заводу в чебоксарах

Силы обороны нанесли дальнобойный удар по объектам военно-промышленного комплекса россии, в частности в Чебоксарах. Для этого применили крылатые ракеты F-5 Flamingo, которые преодолели более 1500 километров. Об этом сообщил во вторник Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Президента, удары стали ответом на российские атаки и частью стратегии давления на врага.

"Наши дальнобойные санкции продолжают вполне справедливо действовать в ответ на российские удары", – отметил Зеленский.

Удар по военной инфраструктуре рф

Операция состоялась ночью и была направлена на критически важные объекты российского ВПК. Речь идет о предприятиях, обеспечивающих функционирование военной техники.

Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах – сообщил Зеленский.

Пораженное предприятие производило продукцию, используемую в различных видах вооружения.

"На этом производстве изготавливали системы релейной защиты, автоматики, низковольтную аппаратуру, а также элементы навигации для ВМФ, ракетной отрасли, авиации и бронетехники", – добавил Президент.

Дальнобойные возможности Украины

Зеленский подчеркнул, что украинские ракеты способны поражать цели на значительном расстоянии.

"Украинские "фламинго" преодолели более 1500 километров", – отметил Глава государства.

По его словам, это свидетельствует о развитии дальнобойных возможностей Украины и способности наносить удары по ключевым объектам врага.

Сигнал для россии

Президент подчеркнул, что подобные операции являются не только военными, но и политическими сигналами для россии.

"россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали. Слава Украине!", – подчеркнул Зеленский.

В сети появилось видео удара предположительно "Фламинго" по оборонному заводу в чебоксарах