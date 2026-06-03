Украинец в Польше выловил и забрал легендарного 183-сантиметрового сома
Киев • УНН
57-летний украинец выловил в Польше 183-сантиметрового сома, который жил в водоеме 20 лет. Мужчину задержала полиция из-за отказа отпустить рыбу.
57-летний украинец в Польше выловил 183-сантиметрового сома, который был настоящей местной достопримечательностью и прожил в водоеме почти 20 лет. Об этом сообщает Polsat News, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, 30 мая двое мужчин катались на водном велосипеде по озеру Балатон. У одного из них была удочка, с помощью которой он выловил сома длиной 183 см, плававшего в водоеме около 20 лет.
"Рыба была хорошо известна местным жителям. В прошлом местные рыбаки уже ловили эту особь, однако из-за ее "легендарного" статуса экземпляр снимали с крючка и отпускали обратно в воду. В этот же раз так не произошло, и рыба — без доступа к воде — оказалась в багажнике автомобиля", — пишет издание.
Издание добавляет, что очевидцы, которые якобы присутствовали при происшествии, утверждали, что действия мужчин вызвали немедленный протест. Однако те, как сообщается, не реагировали на выражения возмущения.
Как сообщают сотрудники 7-го районного управления полиции в Варшаве, мужчина, который может быть причастен к делу, уже задержан. Это 57-летний гражданин Украины.
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