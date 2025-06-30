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Украина призывает участников FATF признать россию юрисдикцией высокого риска – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Премьер-министр Украины призвал страны-участницы FATF рассмотреть включение рф в список юрисдикций высокого риска. Он отметил значительное влияние российской агрессии на глобальную продовольственную безопасность.

Украина призывает участников FATF признать россию юрисдикцией высокого риска – Шмыгаль

Поддержать усилия Украины и совместно работать над решением проблемы продовольственного кризиса, вызванного агрессией россии, призвал Премьер-министр Денис Шмыгаль страны-участницы Группы по противодействию отмыванию денег (FATF) на открытии IV Международной конференции по финансированию развития, которая проходит в Испании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

Украина всегда была житницей для всего мира, надежным донором глобальной продовольственной безопасности. Ежегодно наши фермеры и аграрии помогали кормить сотни миллионов людей в разных уголках планеты. Мы гордились тем, что украинский хлеб дает силы детям в Африке и Азии

- отметил Денис Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр подчеркнул, что российская неспровоцированная агрессия поставила под удар глобальную продовольственную безопасность. В частности, россия блокировала украинские порты, прерывала логистические цепочки, а часть плодородных сельскохозяйственных угодий заминирована.

По данным ООН, следствием войны может стать то, что к 2030 году еще десятки миллионов людей в мире окажутся в условиях хронического голода. И все это – из-за войны, которую развязала против нас россия

- подчеркнул глава правительства.

При этом он добавил, что Украина остается надежным партнером и донором стабильности даже в условиях войны. Как подчеркнул Шмыгаль, благодаря поддержке ООН и партнеров действовала Черноморская зерновая инициатива, обеспечившая поставки украинского зерна в страны, которые в нем больше всего нуждались, а в рамках программы "Grain from Ukraine" происходит поставка продовольствия  наиболее нуждающимся на Африканском и Азиатском континентах.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина вместе с партнерами ведет борьбу на финансовом фронте, защищая прозрачность и стабильность международной финансовой системы. В этом контексте Денис Шмыгаль отметил роль и поддержку со стороны FATF и аналогичных органов.

В то же время он отметил, что Украина призывает страны-участницы FATF рассмотреть вопрос о включении россии в перечень юрисдикций высокого риска, а также совместно создать правовой механизм, который позволил бы конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины.

Украина резко отреагировала на решение FATF не включать рф в "черный список" - Politico29.10.24, 16:57 • 21726 просмотров

Напомним

Европейский Союз добавил Монако в список стран, которые он считает такими, что имеют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Европейская комиссия обновила перечень высокорисковых стран, впрочем, снова не приняв во внимание россию.

Лилия Набока

Лилия Набока

Экономикаполитика
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Испания
Украина
Денис Шмыгаль
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