Україна закликає учасників FATF визнати росію юрисдикцією високого ризику - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України закликав країни-учасниці FATF розглянути включення рф до списку юрисдикцій високого ризику. Він наголосив на значному впливі російської агресії на глобальну продовольчу безпеку.
Підтримати зусилля України та спільно працювати над вирішенням проблеми продовольчої кризи, спричиненої агресією росії, закликав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль країни-учасниці учасників Групи з протидії відмиванню грошей (FATF) на відкритті IV Міжнародної конференції з фінансування розвитку, яка відбувається в Іспанії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.
Україна завжди була житницею для усього світу, надійним донором глобальної продовольчої безпеки. Щороку наші фермери та аграрії допомагали годувати сотні мільйонів людей у різних куточках планети. Ми пишалися тим, що український хліб дає силу дітям в Африці та Азії
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Прем’єр-міністр наголосив, що російська неспровокована агресія поставила під удар глобальну продовольчу безпеку. Зокрема, росія блокувала українські порти, переривала логістичні ланцюги, а частина родючих сільськогосподарських угідь замінована.
За даними ООН, наслідком війни може стати те, що до 2030 року ще десятки мільйонів людей у світі опиняться в умовах хронічного голоду. І все це – через війну, яку розв’язала проти нас росія
При цьому він додав, що Україна залишається надійним партнером і донором стабільності навіть в умовах війни. Як підкреслив Шмигаль, завдяки підтримці ООН та партнерів діяла Чорноморська зернова ініціатива, що забезпечила постачання українського зерна до країн, які його найбільше потребували, а в рамках програми "Grain from Ukraine" відбувається постачання продовольства найбільш нужденним на Африканському та Азійському континентах.
Крім того, за словами Шмигаля, Україна разом із партнерами веде боротьбу на фінансовому фронті, захищаючи прозорість і стабільність міжнародної фінансової системи. У цьому контексті Денис Шмигаль відзначив відзначити роль та підтримку з боку FATF і аналогічних органів.
Водночас він зазначив, що Україна закликає країни-учасниці FATF розглянути питання про включення росії до переліку юрисдикцій високого ризику, а також спільно створити правовий механізм, що дозволив би конфіскувати заморожені російські активи і спрямувати їх на відновлення України.
Україна різко відреагувала на рішення FATF не включати рф до "чорного списку" - Politico29.10.24, 16:57 • 21726 переглядiв
Нагадаємо
Європейський Союз додав Монако до списку країн, які він вважає такими, що мають високий ризик відмивання грошей та фінансування тероризму. Європейська комісія оновила перелік високоризикових країн, втім, знову не взявши до уваги росію.