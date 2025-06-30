Україна закликає учасників FATF визнати росію юрисдикцією високого ризику - Шмигаль

$41.640.06
48.780.14
ukenru
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
19:06 • 2004 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
14:53 • 57239 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 97648 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:57 • 56773 перегляди
Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді
Ексклюзив
30 червня, 10:13 • 62676 перегляди
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
30 червня, 09:40 • 76285 перегляди
Удар по Кривому Рогу 30 червня: ворожий БПЛА влучив поряд з ТЦК
30 червня, 06:31 • 144715 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
29 червня, 16:28 • 121885 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 14:43 • 119770 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
29 червня, 10:23 • 104316 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
4.4м/с
67%
745мм
Популярнi новини
США перехопили розмову іранських чиновників про американські удари - WP30 червня, 10:43 • 18575 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 91930 перегляди
ЗСУ зупинили просування військ рф у Сумській області та просунулися на курщині - Генштаб30 червня, 12:25 • 22783 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим30 червня, 14:11 • 65471 перегляди
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють14:37 • 54526 перегляди
Публікації
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють14:37 • 54701 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим30 червня, 14:11 • 65653 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 97648 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати30 червня, 06:31 • 144715 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 302656 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Сибіга Андрій Іванович
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Китайська Народна Республіка
Реклама
УНН Lite
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 92060 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 96640 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 94286 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 104767 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 210644 перегляди
Актуальне
F-35 Lightning II
IRIS-T
Шахед-136
Дія (сервіс)
Eurofighter Typhoon

Україна закликає учасників FATF визнати росію юрисдикцією високого ризику - Шмигаль

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Прем'єр-міністр України закликав країни-учасниці FATF розглянути включення рф до списку юрисдикцій високого ризику. Він наголосив на значному впливі російської агресії на глобальну продовольчу безпеку.

Україна закликає учасників FATF визнати росію юрисдикцією високого ризику - Шмигаль

Підтримати зусилля України та спільно працювати над вирішенням проблеми продовольчої кризи, спричиненої агресією росії, закликав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль країни-учасниці учасників Групи з протидії відмиванню грошей (FATF) на відкритті IV Міжнародної конференції з фінансування розвитку, яка відбувається в Іспанії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

Україна завжди була житницею для усього світу, надійним донором глобальної продовольчої безпеки. Щороку наші фермери та аграрії допомагали годувати сотні мільйонів людей у різних куточках планети. Ми пишалися тим, що український хліб дає силу дітям в Африці та Азії

- зазначив Денис Шмигаль.

Деталі

Прем’єр-міністр наголосив, що російська неспровокована агресія поставила під удар глобальну продовольчу безпеку. Зокрема, росія блокувала українські порти, переривала логістичні ланцюги, а частина родючих сільськогосподарських угідь замінована.

За даними ООН, наслідком війни може стати те, що до 2030 року ще десятки мільйонів людей у світі опиняться в умовах хронічного голоду. І все це – через війну, яку розв’язала проти нас росія

- наголосив голова уряду.

При цьому він додав, що Україна залишається надійним партнером і донором стабільності навіть в умовах війни. Як підкреслив Шмигаль, завдяки підтримці ООН та партнерів діяла Чорноморська зернова ініціатива, що забезпечила постачання українського зерна до країн, які його найбільше потребували, а в рамках програми "Grain from Ukraine" відбувається постачання продовольства  найбільш нужденним на Африканському та Азійському континентах.

Крім того, за словами Шмигаля, Україна разом із партнерами веде боротьбу на фінансовому фронті, захищаючи прозорість і стабільність міжнародної фінансової системи. У цьому контексті Денис Шмигаль відзначив відзначити роль та підтримку з боку FATF і аналогічних органів.

Водночас він зазначив, що Україна закликає країни-учасниці FATF розглянути питання про включення росії до переліку юрисдикцій високого ризику, а також спільно створити правовий механізм, що дозволив би конфіскувати заморожені російські активи і спрямувати їх на відновлення України.

Україна різко відреагувала на рішення FATF не включати рф до "чорного списку" - Politico29.10.24, 16:57 • 21726 переглядiв

Нагадаємо

Європейський Союз додав Монако до списку країн, які він вважає такими, що мають високий ризик відмивання грошей та фінансування тероризму. Європейська комісія оновила перелік високоризикових країн, втім, знову не взявши до уваги росію.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаПолітика
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Іспанія
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9