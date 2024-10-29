Україна різко відреагувала на рішення FATF не включати рф до "чорного списку" - Politico
Київ • УНН
Світова організація з боротьби з відмиванням грошей FATF відмовилася включити росію до "чорного списку". Китай, Індія, Саудівська Аравія та ПАР проголосували проти цієї пропозиції під час жовтневого голосування.
Україна різко відреагувала на рішення світової організації з боротьби з відмиванням грошей FATF не включати росію до свого "чорного списку", повідомляє Politico, пише УНН.
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"Київ, який протягом тривалого часу виступає за те, щоб росія була включена до реєстру найгірших економічних злочинців Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), сказав, що "розчаровує" те, що кілька країн відхилили її включення до списку під час жовтневого голосування", - пише видання
"росія продемонструвала як спроможність, так і намір брати участь у діяльності, яка завдає шкоди державам-учасницям FATF і місії FATF", - заявив радник Офісу Президента України та уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Та голосування серед членів FATF 25 жовтня провалилося, оскільки країни, включаючи Китай, Індію, Саудівську Аравію та Південну Африку, проголосували проти пропозиції, згідно з повідомленням Reuters.
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"Країни-члени FATF знову не змогли усвідомити загрозу, яку росія представляє для глобальної безпеки та світової фінансової системи, про що свідчать її зловмисні кібератаки, економічна війна та дестабілізуюча діяльність у всьому світі та в країнах-членах FATF", - сказав Власюк.
Прихильники України кажуть, що це доказ того, що організм "зламаний" і не здатний реагувати на глобальні кризи.
"Як і всі багатосторонні організації в наш час, FATF розколота в питаннях геополітики", - сказав Том Кітіндж, директор центру фінансів і безпеки Королівського інституту об’єднаних служб.