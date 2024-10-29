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Україна різко відреагувала на рішення FATF не включати рф до "чорного списку" - Politico

Київ • УНН

 • 21720 перегляди

Світова організація з боротьби з відмиванням грошей FATF відмовилася включити росію до "чорного списку". Китай, Індія, Саудівська Аравія та ПАР проголосували проти цієї пропозиції під час жовтневого голосування.

Україна різко відреагувала на рішення FATF не включати рф до "чорного списку" - Politico

Україна різко відреагувала на рішення світової організації з боротьби з відмиванням грошей FATF не включати росію до свого "чорного списку", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Київ, який протягом тривалого часу виступає за те, щоб росія була включена до реєстру найгірших економічних злочинців Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), сказав, що "розчаровує" те, що кілька країн відхилили її включення до списку під час жовтневого голосування", - пише видання

"росія продемонструвала як спроможність, так і намір брати участь у діяльності, яка завдає шкоди державам-учасницям FATF і місії FATF", - заявив радник Офісу Президента України та уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Та голосування серед членів FATF 25 жовтня провалилося, оскільки країни, включаючи Китай, Індію, Саудівську Аравію та Південну Африку, проголосували проти пропозиції, згідно з повідомленням Reuters.

FATF відмовилася заносити росію до чорного списку на прохання України26.10.24, 12:33 • 56226 переглядiв

"Країни-члени FATF знову не змогли усвідомити загрозу, яку росія представляє для глобальної безпеки та світової фінансової системи, про що свідчать її зловмисні кібератаки, економічна війна та дестабілізуюча діяльність у всьому світі та в країнах-членах FATF", - сказав Власюк.

Прихильники України кажуть, що це доказ того, що організм "зламаний" і не здатний реагувати на глобальні кризи.

"Як і всі багатосторонні організації в наш час, FATF розколота в питаннях геополітики", - сказав Том Кітіндж, директор центру фінансів і безпеки Королівського інституту об’єднаних служб.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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