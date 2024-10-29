Украина резко отреагировала на решение FATF не включать рф в "черный список" - Politico
Киев • УНН
Всемирная организация по борьбе с отмыванием денег FATF отказалась включить рф в "черный список". Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР проголосовали против этого предложения во время октябрьского голосования.
Украина резко отреагировала на решение мировой организации по борьбе с отмыванием денег FATF не включать россию в свой "черный список", сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
"Киев, который в течение длительного времени выступает за то, чтобы россия была включена в реестр худших экономических преступников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сказал, что "разочаровывает" то, что несколько стран отклонили ее включение в список во время октябрьского голосования", - пишет издание
"россия продемонстрировала как способность, так и намерение участвовать в деятельности, которая наносит вред государствам-участникам FATF и миссии FATF", - заявил советник Офиса Президента Украины и уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Но голосование среди членов FATF 25 октября провалилось, поскольку страны, включая Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Южную Африку, проголосовали против предложения, согласно сообщению Reuters.
FATF отказалась включать россию в черный список по просьбе Украины26 октября 2024, 09:33 • 55569 просмотров
"Страны-члены FATF снова не смогли осознать угрозу, которую россия представляет для глобальной безопасности и мировой финансовой системы, о чем свидетельствуют ее злонамеренные кибератаки, экономическая война и дестабилизирующая деятельность во всем мире и в странах-членах FATF", - сказал Власюк.
Сторонники Украины говорят, что это доказательство того, что организм "сломан" и не способен реагировать на глобальные кризисы.
"Как и все многосторонние организации в наше время, FATF расколота в вопросах геополитики", - сказал Том Китиндж, директор центра финансов и безопасности Королевского института объединенных служб.