Украина резко отреагировала на решение FATF не включать рф в "черный список" - Politico

ukenru
Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 42052 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 95544 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 69434 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 103320 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 115041 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 128174 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 129595 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
28 октября 2024, 14:39 • 126994 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 115827 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 148594 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Где ожидать туман и дождь: прогноз погоды на сегодня

Где ожидать туман и дождь: прогноз погоды на сегодня

06:13 • 27289 просмотра
Ночная атака рф: в Киеве возросло количество пострадавших, в Кривом Роге завершены спасательные работы

Ночная атака рф: в Киеве возросло количество пострадавших, в Кривом Роге завершены спасательные работы

06:55 • 19968 просмотра
Южная Корея отправляет делегацию в Украину из-за войск КНДР в россии

Южная Корея отправляет делегацию в Украину из-за войск КНДР в россии

07:17 • 21716 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 107950 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 75529 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 95544 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 75529 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 103320 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 107950 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 148594 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как увидеть зомби: инструкция

Как увидеть зомби: инструкция

14:03 • 12382 просмотра
В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

13:20 • 16268 просмотра
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

28 октября 2024, 14:53 • 105212 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

28 октября 2024, 13:01 • 110787 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

28 октября 2024, 12:17 • 111898 просмотра
Актуальное
Украина резко отреагировала на решение FATF не включать рф в "черный список" - Politico

Украина резко отреагировала на решение FATF не включать рф в "черный список" - Politico

Киев  •  УНН

14:57 • 5553 просмотра

Read in English

Всемирная организация по борьбе с отмыванием денег FATF отказалась включить рф в "черный список". Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР проголосовали против этого предложения во время октябрьского голосования.

Украина резко отреагировала на решение мировой организации по борьбе с отмыванием денег FATF не включать россию в свой "черный список", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Киев, который в течение длительного времени выступает за то, чтобы россия была включена в реестр худших экономических преступников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сказал, что "разочаровывает" то, что несколько стран отклонили ее включение в список во время октябрьского голосования", - пишет издание

"россия продемонстрировала как способность, так и намерение участвовать в деятельности, которая наносит вред государствам-участникам FATF и миссии FATF", - заявил советник Офиса Президента Украины и уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Но голосование среди членов FATF 25 октября провалилось, поскольку страны, включая Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Южную Африку, проголосовали против предложения, согласно сообщению Reuters.

FATF отказалась включать россию в черный список по просьбе Украины26 октября 2024, 09:33 • 55569 просмотров

"Страны-члены FATF снова не смогли осознать угрозу, которую россия представляет для глобальной безопасности и мировой финансовой системы, о чем свидетельствуют ее злонамеренные кибератаки, экономическая война и дестабилизирующая деятельность во всем мире и в странах-членах FATF", - сказал Власюк.

Сторонники Украины говорят, что это доказательство того, что организм "сломан" и не способен реагировать на глобальные кризисы.

"Как и все многосторонние организации в наше время, FATF расколота в вопросах геополитики", - сказал Том Китиндж, директор центра финансов и безопасности Королевского института объединенных служб.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаполитикаНовости Мира
indiyaИндия
yuzhnaya-afrikaЮжная Африка
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
kitaiКитай
ukrainaУкраина