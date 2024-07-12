Украина получила от Люксембурга и Дании сетевое оборудование на 2 млн евро для усиления кибербезопасности
Киев • УНН
Люксембург и Дания предоставили Министерству обороны Украины сетевое оборудование и лицензии на сумму более 2 миллионов евро для улучшения сетевой безопасности и содействия внедрению информационных систем.
Благодаря взносам Люксембурга и Дании, передала Украине сетевое оборудование и вспомогательные лицензии общей стоимостью более 2 миллионов евро. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
Детали
Помощь поступила в рамках IT-коалиции. Новая партия оборудования позволит улучшить защиту сетей и будет способствовать внедрению ряда информационных систем.
"Специалисты по киберзащите Минобороны и ВСУ защищают информационно-коммуникационные системы и сети от кибератак. Новая партия оборудования позволит улучшить защиту наших сетей и будет способствовать внедрению ряда информационных систем - это один из наших приоритетов. Продолжаем работать для технологического преимущества над врагом", - говорится в сообщении.
Передали ВСУ ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование стоимостью 900 тысяч евро. Всего на нужды развития ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны Украины ИТ-коалиция уже передала помощи на более 5 миллионов евро в рамках взносов Великобритании, Дании, Литвы, Латвии, Люксембурга и двусторонней помощи со стороны Канады.
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