Украина получила 12 модульных мостов от Всемирного банка

Украина получила 12 модульных мостовых систем от Всемирного банка общей стоимостью более 15 миллионов долларов США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Детали

В ведомстве говорят, что мосты будут установлены на месте тех, что разрушены в результате боевых действий.

В рамках проекта World Bank "Восстановление основной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)", Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины получило 12 мостовых систем (475 метров) общей стоимостью более 15 миллионов долларов США - резюмировали в министерстве.

Отмечается, что закупку оборудования осуществило подразделение ООН UNOPS Ukraine.

Также в министерстве рассказали, что в течение ближайших недель ожидается поставка еще шести мостовых систем общей длиной 238 метров, а также проведение обучения по их установке.

Благодарны проекту Всемирного банка за системную поддержку в восстановлении украинской инфраструктуры. Это способствует укреплению обороноспособности и экономическому восстановлению Украины - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

В Вышгороде закроют мост через канал: движение будет организовано по понтонному мосту

Дополнение

В ведомстве рассказали, что с декабря 2022 года Украина уже получила 6 модульных мостов от Швеции, 18 от Чехии, 10 от Норвегии.

Кроме того, Франция передала 3 временных моста для определенных локаций. Финляндия готовит пакет помощи, в который также войдут временные модульные мосты.

Также в июне 2023 года в Украину прибыли первые модульные мосты от американских фондов: неприбыльного фонда The Conflict and Development Foundation (CDF) и фонда Говарда Баффета, который финансирует поставку 9 модульных мостов в Украину.

Напомним,

В Минобновлении заявили, что 24% мостовых сооружений в Украине находятся в критическом состоянии. Они являются неработоспособными или ограниченно работоспособными.