Украина получила 12 модульных мостов от Всемирного банка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  14148 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  122742 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  129327 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  181505 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125041 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137180 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129740 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142660 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145615 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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20 марта 2024, 10:44  •  219135 просмотра
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Украина получила от Всемирного банка 12 модульных мостовых систем стоимостью более 15 миллионов долларов США для замены разрушенных во время боевых действий мостов.

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Без света в Одесской области 250 тыс. абонентов: Кипер о последствиях ночной атаки рф

250 000 абонентов остаются без электроэнергии в Одесской области из-за значительных повреждений энергетических объектов, вызванных ночной атакой россии.

Война •   •  3434 просмотра
Без света в Одесской области 250 тыс. абонентов: Кипер о последствиях ночной атаки рф

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные - представитель Офиса Генпрокурора

По словам Юрия Белоусова, начальника управления по вопросам противодействия преступности в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора, в Днепровскую ГЭС попали 8 ракет.

Война •   •  5574 просмотра
В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные - представитель Офиса Генпрокурора

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Члены девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" требовали от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возобновить выплаты путем продажи ликвидных ОВГЗ банка на сумму 250 млн гривен.

Общество •   •  14148 просмотра
Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром предупредил о "длительном" конфликте с россией, призвав ЕС предоставить долгосрочную военную и финансовую поддержку Украине.

Война •   •  8480 просмотра
Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией

Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС

Европейская комиссия предлагает повысить тарифы на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из россии и беларуси в ЕС, чтобы предотвратить дестабилизацию рынка, бороться с экспортом незаконно присвоенного украинского зерна и лишить россию доходов, которые она использует для финансирования войны против Украины.

Экономика •   •  6991 просмотра
Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС

Погибшей во время обстрела Николаева оказалась мама спортсменки Светланы Мальковой

Во время российского обстрела Николаева погибла мама украинской спортсменки Светланы Мальковой, которая в это время в составе национальной сборной по прыжкам на батуте готовилась к отборочным соревнованиям к Олимпиаде-2024.

Война •   •  6902 просмотра
Погибшей во время обстрела Николаева оказалась мама спортсменки Светланы Мальковой

Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено

Из-за массированного российского авиаудара по всему Харькову отсутствует электроснабжение, но коммунальные службы частично восстановили водоснабжение в городе с пониженным давлением.

Общество •   •  8549 просмотра
Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено

В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен

В Киеве открылся офис Международного реестра убытков для Украины, который будет фиксировать все убытки, нанесенные российской агрессией против Украины, и служить юридическим доказательством для обоснования требований о компенсации. Первые заявления о разрушении жилья ожидаются уже через несколько недель, а также планируется включить другие категории, такие как потеря жизни, здоровья, вынужденное перемещение и ущерб, нанесенный окружающей среде.

Общество •   •  8659 просмотра
В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен

Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов

Энергетики восстановили электроснабжение 342 из 621 населенных пунктов Сумской области, которые были обесточены из-за ракетных ударов россии.

Общество •   •  9953 просмотра
Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов