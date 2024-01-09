В Вышгороде закроют мост через канал: движение будет организовано по понтонному мосту

В Вышгороде закроют для движения транспорта мост через канал. С 17 января движение будет происходить только по понтонному мосту, сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

В связи с началом капитального ремонта моста через канал на дороге Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов км 29+110 движение для всех видов автотранспорта будет закрыто. На время проведения ремонтных работ основного моста будет работать понтонная переправа, которая будет обеспечивать транспортное сообщение для жителей левобережной части района и соседних областей - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10 января движение транспорта из Киева в сторону села Осещина и Хотяновка будет осуществляться по мосту через канал. С Осещины и Хотяновки в сторону Киева - по временному понтонному мосту.

С 17 января движение будет происходить только по понтонному мосту в режиме реверса в обоих направлениях. Мост через канал будет полностью закрыт - добавляют в агентстве.

В госагентстве добавляют, что один из пролетов моста на дороге Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов был разрушен из-за российского вторжения. Сейчас мост не способен выдерживать транспортные нагрузки и требует немедленного ремонта.

Напомним,

ВСУ уничтожили недостроенный железнодорожный мост возле села Гранитное через реку Кальмиус, который оккупанты строили, чтобы установить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком.