В Вышгороде закроют мост через канал: движение будет организовано по понтонному мосту
Киев • УНН
Вышгородский мост через канал закрывается на ремонт с 17 января, движение транспорта будет перенаправлено на временный понтонный мост. Существующий мост был поврежден в результате российского вторжения.
В Вышгороде закроют для движения транспорта мост через канал. С 17 января движение будет происходить только по понтонному мосту, сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, пишет УНН.
Детали
В связи с началом капитального ремонта моста через канал на дороге Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов км 29+110 движение для всех видов автотранспорта будет закрыто. На время проведения ремонтных работ основного моста будет работать понтонная переправа, которая будет обеспечивать транспортное сообщение для жителей левобережной части района и соседних областей
Отмечается, что с 10 января движение транспорта из Киева в сторону села Осещина и Хотяновка будет осуществляться по мосту через канал. С Осещины и Хотяновки в сторону Киева - по временному понтонному мосту.
С 17 января движение будет происходить только по понтонному мосту в режиме реверса в обоих направлениях. Мост через канал будет полностью закрыт
В госагентстве добавляют, что один из пролетов моста на дороге Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов был разрушен из-за российского вторжения. Сейчас мост не способен выдерживать транспортные нагрузки и требует немедленного ремонта.
Напомним,
ВСУ уничтожили недостроенный железнодорожный мост возле села Гранитное через реку Кальмиус, который оккупанты строили, чтобы установить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком.
В Вышгороде закроют мост через канал: движение будет организовано по понтонному мосту
Вышгородский мост через канал закрывается на ремонт с 17 января, движение транспорта будет перенаправлено на временный понтонный мост. Существующий мост был поврежден в результате российского вторжения.
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