У Вишгороді закриють міст через канал: рух буде організовано понтонним мостом

У Вишгороді закриють для руху транспорту міст через канал. З 17 січня рух відбуватиметься лише понтонним мостом, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, пише УНН.

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У зв'язку з початком капітального ремонту мосту через канал на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів км 29+110 рух для всіх видів автотранспорту буде закрито. На час проведення ремонтних робіт основного мосту працюватиме понтонна переправа, що забезпечуватиме транспортне сполучення для мешканців лівобережної частини району та сусідніх областей - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 10 січня рух транспорту з Києва в бік села Осещина та Хотянівка здійснюватиметься мостом через канал. З Осещини та Хотянівки в бік Києва – тимчасовим понтонним мостом.

З 17 січня рух відбуватиметься лише понтонним мостом в режимі реверсу в обох напрямках. Міст через канал буде повністю закритий - додають в агентстві.

В держагентстві додають, що один з прольотів мосту на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів було зруйновано через російське вторгнення. Наразі міст не спроможний витримувати транспортні навантаження та потребує негайного ремонту.

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