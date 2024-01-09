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У Вишгороді закриють міст через канал: рух буде організовано понтонним мостом

У Вишгороді закриють міст через канал: рух буде організовано понтонним мостом

Київ • УНН

 • 32163 перегляди

Вишгородський міст через канал закривається на ремонт з 17 січня, рух транспорту буде перенаправлено на тимчасовий понтонний міст. Існуючий міст був пошкоджений внаслідок російського вторгнення.

У Вишгороді закриють для руху транспорту міст через канал. З 17 січня рух відбуватиметься лише понтонним мостом, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, пише УНН.

Деталі

У зв'язку з початком капітального ремонту мосту через канал на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів км 29+110 рух для всіх видів автотранспорту буде закрито. На час проведення ремонтних робіт основного мосту працюватиме понтонна переправа, що забезпечуватиме транспортне сполучення для мешканців лівобережної частини району та сусідніх областей

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 10 січня рух транспорту з Києва в бік села Осещина та Хотянівка здійснюватиметься мостом через канал. З Осещини та Хотянівки в бік Києва – тимчасовим понтонним мостом.

З 17 січня рух відбуватиметься лише понтонним мостом в режимі реверсу в обох напрямках. Міст через канал буде повністю закритий

- додають в агентстві.

В держагентстві додають, що один з прольотів мосту на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів було зруйновано через російське вторгнення. Наразі міст не спроможний витримувати транспортні навантаження та потребує негайного ремонту.

Нагадаємо

ЗСУ знищили недобудований залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус, який окупанти будували, щоб встановити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

Павло Башинський

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