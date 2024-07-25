Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН под председательством россии, которое было созвано рф по пункту повестки дня «Угрозы международному миру и безопасности». Об этом говорится в заявлении представительства Украины в ООН, передает УНН.

Детали

В связи с инициированным российской федерацией заседанием Совета Безопасности по пункту повестки дня «Угрозы международному миру и безопасности» 25 июля 2024 года, Представительство Украины в ООН выражает сожаление с очередной попыткой России использовать платформу Совета для отбеливания своей захватнической войны против Украины и отрицает ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые российские войска совершают в Украине

Отмечается, что это будет шестнадцатое заседание Совета с сентября 2022 года, созванное Россией для решения надуманной проблемы «поставки оружия в Украину», что является самой абсурдной частью российской пропаганды, которую распространяла российская делегация и ее марионеточные «бриферы».

В заявлении указывается, что частота таких встреч вряд ли может помочь россии придать доверия своим фейковым нарративам, поскольку они часто полностью противоречат друг другу. Представительство приводит пример - ракетный удар россии по детской больнице «Охматдет». Тогда представитель рф в ООН небензя заявлял, что ракета, которая ударила по «Охматдет» была от украинской системы ПВО, переданной Норвегией.

Кроме ракет, россия продолжает широко использовать в войне против Украины управляемые авиационные бомбы весом до 3 тонн. Только за июнь российская армия применила против Украины более 2400 управляемых авиационных бомб. Около 700 из них сбросили в Харьковской области. Продолжение военной поддержки агрессивной войны России, в том числе со стороны Ирана и КНДР, остается предметом серьезного беспокойства, и Совет Безопасности должен рассмотреть этот вопрос - прилагается в заявлении.

Делегация Украины подчеркивает свою принципиальную позицию относительно нелегитимности оккупации российской федерацией советского постоянного места в Совете Безопасности. Следовательно, Россия не имеет права ни с юридической, ни с моральной точки зрения председательствовать в Совете безопасности.

В связи с этим мы не считаем возможным участвовать в заседаниях Совета Безопасности под председательством российской федерации, если нет обоснованных причин, связанных с необходимостью доведения срочной информации до сведения Совета, как это было после недавнего российского удара по больнице «Охматдет» в Киеве. Тогда делегация Украины попросила своих партнеров - членов Совета - инициировать экстренное заседание Совета и обратилась в Совет Безопасности с просьбой принять участие в соответствии со статьей 37 Временного регламента Совета - отмечается в заявлении.

Напомним,

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявлял, что россия склонна совершать самые отвратительные преступления во время председательства в Совбезе ООН. Она должна быть лишена места постоянного члена Совета Безопасности ООН, которое она получила незаконно.