Заместитель министра энергетики опровергла миф об экспорте электроэнергии Украиной. Из-за разрушения 9 ГВт генерирующих мощностей страна импортирует электроэнергию для покрытия внутренних потребностей.
Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отмечает, что экспорт электроэнргии Украиной невозможен, так как все имеющиеся энергоресурсы страны направлены на обеспечение внутренних потребностей из-за дефицита.
Об этом она рассказала в интервью Оbozrevatel, пишет УНН.
Гринчук отмечает, что энергетика находится под постоянным вражеским прицелом. С начала марта этого года Россия уничтожила более 9 ГВт нашей генерации.
Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления - соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется. Экспорт электроэнергии не может осуществляться, когда в энергосистеме существует дефицит. Ни в Румынию, ни в Молдову, ни в любую другую страну мы не экспортируем электроэнергию. Наоборот, ежедневно мы импортируем электроэнергию, а порой привлекаем и аварийную поддержку из соседних европейских государств: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы
Гринчук отмечает, что, к сожалению, в медиапространстве часто происходит манипуляция информацией о технических перетоках между энергосистемами Украины и ЕС, хотя это обычное физическое явление. Она подчеркивает, что украинская энергосистема интегрирована с европейской энергосетью. Когда такие системы, как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская, соединены между собой, между ними происходят технические перетоки.
Это естественное явление, обусловленное законами физики. Но эти перетоки незначительны, и всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько идет за границу - столько же сразу возвращается в Украину. Некоторые ошибочно или целенаправленно путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема
Также Гринчук призвала самостоятельно убедиться в отсутствии экспорта из Украины на сайте ENTSO-E, в разделе Scheduled Commercial Exchanges (Коммерческий экспорт) на вкладке Border - Country, четко видно, что из Украины электроэнергия не продается, поскольку все показатели составляют «0». Она также отметила, что информация о ежедневных межгосударственных аукционах экспорта и импорта доступна на европейской платформе JAO.
Украина не продает электроэнергию за границу, поскольку ежедневно в нашей энергосистеме дефицит. Сейчас энергетики почти круглосуточно работают над восстановлением и отстройкой утраченных мощностей там, где это возможно. Но еще раз - потеряно из-за разрушения - 9 ГВт генерирующих мощностей. Для сравнения - столько потребляет вся страна Швейцария, даже чуть меньше. Или, также для сравнения, это - как 9 атомных блоков (крупнейшая в Европе атомная станция Запорожская АЭС, оккупированная врагом, имеет 6 блоков, то есть это как 1,5 ЗАЭС). Чтобы вернуть такой объем генерации, нужны годы активнейшей работы по восстановлению разрушенных и сооружению новых мощностей
Напомним,
Жители Полтавы перекрыли улицу в знак протеста против длительных отключений электроэнергии, которые оставили их без света на несколько дней, что привело к порче продуктов питания.