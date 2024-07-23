Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отмечает, что экспорт электроэнргии Украиной невозможен, так как все имеющиеся энергоресурсы страны направлены на обеспечение внутренних потребностей из-за дефицита.

Об этом она рассказала в интервью Оbozrevatel, пишет УНН.

Гринчук отмечает, что энергетика находится под постоянным вражеским прицелом. С начала марта этого года Россия уничтожила более 9 ГВт нашей генерации.

Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления - соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется. Экспорт электроэнергии не может осуществляться, когда в энергосистеме существует дефицит. Ни в Румынию, ни в Молдову, ни в любую другую страну мы не экспортируем электроэнергию. Наоборот, ежедневно мы импортируем электроэнергию, а порой привлекаем и аварийную поддержку из соседних европейских государств: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы - говорит она.

Гринчук отмечает, что, к сожалению, в медиапространстве часто происходит манипуляция информацией о технических перетоках между энергосистемами Украины и ЕС, хотя это обычное физическое явление. Она подчеркивает, что украинская энергосистема интегрирована с европейской энергосетью. Когда такие системы, как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская, соединены между собой, между ними происходят технические перетоки.

Это естественное явление, обусловленное законами физики. Но эти перетоки незначительны, и всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько идет за границу - столько же сразу возвращается в Украину. Некоторые ошибочно или целенаправленно путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема - добавила заместитель министра энергетики.

Также Гринчук призвала самостоятельно убедиться в отсутствии экспорта из Украины на сайте ENTSO-E, в разделе Scheduled Commercial Exchanges (Коммерческий экспорт) на вкладке Border - Country, четко видно, что из Украины электроэнергия не продается, поскольку все показатели составляют «0». Она также отметила, что информация о ежедневных межгосударственных аукционах экспорта и импорта доступна на европейской платформе JAO.

Украина не продает электроэнергию за границу, поскольку ежедневно в нашей энергосистеме дефицит. Сейчас энергетики почти круглосуточно работают над восстановлением и отстройкой утраченных мощностей там, где это возможно. Но еще раз - потеряно из-за разрушения - 9 ГВт генерирующих мощностей. Для сравнения - столько потребляет вся страна Швейцария, даже чуть меньше. Или, также для сравнения, это - как 9 атомных блоков (крупнейшая в Европе атомная станция Запорожская АЭС, оккупированная врагом, имеет 6 блоков, то есть это как 1,5 ЗАЭС). Чтобы вернуть такой объем генерации, нужны годы активнейшей работы по восстановлению разрушенных и сооружению новых мощностей - говорит Гринчук.

Напомним,

Жители Полтавы перекрыли улицу в знак протеста против длительных отключений электроэнергии, которые оставили их без света на несколько дней, что привело к порче продуктов питания.