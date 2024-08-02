Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко и министр торговли Турецкой Республики Омер Болат обсудили вопросы продовольственной безопасности в рамках Формулы Мира Президента Зеленского, а также роль Турции в обеспечении безопасности навигации и разминирования акватории Черного моря.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Минэкономики.

Сообщается, что Свириденко и Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат обсудили финализацию ратификации Соглашения о свободной торговле на взаимовыгодных обеих стран условиях. Подняли также вопросы совершенствования условий взаимовыгодной торговли, расширение взаимодействия украинского и турецкого бизнеса, усиление контроля за соблюдением санкций против РФ, вопросы продовольственной безопасности в рамках Формулы Мира Президента Зеленского, а также роль Турции в обеспечении безопасности навигации и разминирования акватории Черного моря. Встреча чиновников состоялась во время визита украинской делегации в Стамбул.

Мы благодарны Турции за поддержку Украины и высоко ценим предоставленную политическую, военную и гуманитарную помощь, посредничество в обмене военнопленными. Мы надеемся на укрепление и развитие стратегического партнерства между Украиной и Турцией во всех сферах. Надеемся на активное участие и лидерство Турции в компоненте продовольственной безопасности, а также на помощь в дальнейшем привлечении других стран, в частности Глобального Юга, к этой работе. Благодаря совместным усилиям мы смогли восстановить свободу судоходства в Черном море и значительно увеличили экспорт через коридор в территориальных водах. Турция уже де-факто является хабом поставки нашего зерна в другие страны. Через Турцию мы, например, отправляли корабли с зерном в страны Африки, в частности, 25 тыс тонн в Нигерию и 15 тыс тонн в Судан. Надеемся и в дальнейшем на активное участие Турции в инициативе Grain from Ukraine - подчеркнула Юлия Свириденко.

По ее словам, полное восстановление безопасности судоходства в Черном море - это общий интерес Украины и Турции. Ни одно государство не имеет права ее ограничивать. Восстановление паромного сообщения между портами Украины и Турции должно стать еще одним важным элементом для укрепления продовольственной безопасности.

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Также стороны обсудили вопросы двусторонней торговли и вопрос введения зоны свободной торговли после ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Соответствующее решение еще должен принять украинский парламент.

Реализация зоны свободной торговли должна гармонизировать взаимную торговлю, упростить логистику, способствовать выходу большего количества украинских и турецких производителей на рынки наших стран, открыть новые перспективы для реализации совместных экономических проектов между странами. После ратификации соглашения, все прибрежные страны Черного моря, за исключением РФ, будут объединены в единое экономическое пространство. Для того, чтобы такое сотрудничество было взаимовыгодным мы обсудили пути дальнейшего совершенствования совместной торговли, в том числе в рамках восстановления Украины и интеграции Украины в Европейский Союз - объяснила Свириденко.

Еще одной темой встречи стало привлечение инвестиций турецкого частного бизнеса для восстановления Украины, а также возможности предоставления турецким инвесторам в Украине доступного страхования от военных рисков и экспортных гарантий.

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Также стороны обсудили вопросы направленные на недопущение обхода введенных санкций с использованием турецких компаний. Украина ожидает, что Турция продолжит принимать меры по блокированию поставок товаров двойного назначения, которые россия использует в военных целях.

Для нас важно продолжать совместные усилия для устранения лазеек, которые подрывают санкционную политику против России. Также с турецким коллегой мы обсуждали вопрос незаконного вывоза Россией с временно оккупированных территорий Украины более 4,5 млн тонн украинского зерна. Мы просим власти Турции принять соответствующие меры для прекращения импорта или транзита через территорию Турции украденного украинского зерна. Украина также настаивает на том, чтобы были приняты меры против компаний, судов и их владельцев, причастных к этому - продолжила Свириденко.

Во время визита в Стамбул Украинская делегация также провела встречу с руководством Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK). Эта организация объединяет ведущие местные предприятия, которые должны установить внешнеэкономические связи с иностранным бизнесом. Многие компании, которые входят в DEIK уже присутствуют в Украине, а часть из них рассматривает возможность для инвестирования в украинскую экономику. Поэтому стороны обсудили возможности развития и расширения присутствия турецких производителей, которые изготавливают продукцию с высокой добавленной стоимостью, в Украине.