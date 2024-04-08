Украина и Турция планируют саммит по продовольственной безопасности - посол Боднар

Посол Украины Василий Боднар заявил, что Киев планирует провести саммит по продовольственной безопасности в Турции. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию Yeni Şafak, передает УНН.

Детали

Посол Украины в Турции рассказал, что Киев и Анкара ведут активное сотрудничество. В частности планируется несколько визитов на высоком уровне.

Боднар подчеркнул, что 8 марта, во время визита президента Украины в Стамбул стороны подписали ряд важных соглашений и обсудили возможный саммит по продовольственной безопасности.

После Саммита мира в Швейцарии планировалось провести большой саммит по продовольственной безопасности в Турции. Об этом говорили и президенты 8 марта. (...) Мы ожидаем, что это мероприятие в этом году состоится либо в Анкаре, либо в Стамбуле - рассказал украинский дипломат.

Украина и Турция заключили ряд соглашений на уровне министерств обороны - Зеленский

Дополнение

Посол рассказал, что планируется расширять программу по сотрудничеству Украины и Турции, в том числе и в строительной отрасли.

Так, из-за войны в Украине были повреждены дороги, мосты и инфраструктура и сейчас Киев ведет переговоры с турецкими партнерами по их восстановлению. Боднар пояснил, что в январе они встретились с министром торговли Омером Болатом, чтобы группа экспертов по этому вопросу приехала в Украину

Мы должны обеспечить выход этих компаний в надежные регионы, проведя предварительные исследования. Теперь первым шагом является планирование визита министра Болата в Украину. Конечно, для предварительного изучения будут наши визиты. Также продолжаются переговоры между властями Киева и Анкары. (...) Предусмотрено совместное исследование - рассказал посол Украины в Турции.

Напомним

В прошлом месте, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения, которое упрощает торговлю - Украины и Турции.