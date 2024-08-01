Высшие органы аудита Украины, Польши, Чехии и Словакии поддержали проведение международного координированного аудита по обеспечению права на образование украинских детей в школах стран Европы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Счетную палату Украины.

Детали.

В течение 30-31 июля, по приглашению Президента Высшей палаты контроля Республики Польша Мариана Банася состоялась встреча должностных лиц европейских стран.

Делегацию Счетной палаты возглавила Председатель Счетной палаты Ольга Пищанская.

Председатель Счетной палаты Ольга Пищанская отметила, что для Украины вопрос благосостояния украинских детей за рубежом является одним из приоритетных.

Она отметила, что всего с начала полномасштабного вторжения российской федерации более 2 млн детей из Украины выехали из страны. Согласно данным образовательного омбудсмена Украины, около 800 тысяч детей в 2022-2023 годах интегрировались в школьную систему ЕС.

Однако не существует точных данных о том, сколько детей не имеют возможности учиться.

Вопрос стратегического значения - чтобы семьи, покинувшие страну из-за войны, сохранили связь с Украиной, вернулись после нашей победы, а украинские дети без труда интегрировались в родное общество. Единственный способ сохранить устойчивую связь с этими детьми сейчас - это гарантировать им качественный и постоянный доступ к украинской образовательной системе, которая бы поддерживала на должном уровне их национальную идентичность. Также важно понимать, сколько украинских детей имеют, а сколько не имеют доступа к образованию за рубежом, насколько качественным и эффективным является это обучение. Мы должны способствовать вовлеченности тех, кто не учится, а также установить, сталкиваются ли они с трудностями - подчеркнула Ольга Пищанская.

Україна та Польща працюють над можливістю дітям навчатися української мови у польських шкільних програмах

По ее словам, основными вопросами аудитов ВОА европейских стран будут:

в какой степени украинским детям в европейских странах обеспечен доступ к школьному образованию?

насколько украинские дети в европейских странах имеют возможность продолжать обучение в украинских школах (не терять свою национальную идентичность)?



с какими проблемами сталкиваются украинские дети в школах стран пребывания?



владеют ли правительства европейских стран данными о количестве украинских учеников и объеме ресурсов, выделенных на их образование и др.



В то же время ключевыми вопросами аудита Счетной палаты будут следующие:

каким образом МОН обеспечивает возможность украинским детям, которые вынужденно находятся в европейских странах, продолжать получать общее среднее образование в украинских школах?

в какой степени украинские дети в европейских странах обеспечены доступом к обучению в украинских школах?



какие электронные образовательные ресурсы ввело МОН для обучения в украинских школах украинских детей, находящихся в европейских странах, в том числе для дистанционной формы обучения и изучения украинского компонента?



насколько система общего среднего образования Украины адаптирована к возвращению учеников из европейских стран?



Длительная война - испытание на прочность для сотен тысяч украинских семей и отечественной системы образования. Но несмотря на все, мы обязаны заботиться о благополучии наших детей и помочь им пережить эти испытания с наименьшими потерями и не забыть Украину. - подчеркнула Песчанская.

Напомним

Украина планирует подписать межправительственное соглашение с Польшей для решения вопросов, связанных с обучением украинских детей в польских школах, включая признание украинских образовательных центров,