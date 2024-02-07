Украина готова к скорейшему началу переговоров с Эстонией по двустороннему соглашению по безопасности - Жовква

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  83272 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  107613 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  144008 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  199289 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  221862 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  215395 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  243227 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  250299 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  206688 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189184 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украина готова к скорейшему началу переговоров с Эстонией по двустороннему соглашению по безопасности - Жовква

Заместитель Главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с заместителем министра иностранных дел Эстонской Республики Кюллике Силласте-Эллинг, чтобы обсудить структуру и тематические блоки будущего двустороннего соглашения в сфере безопасности между Украиной и Эстонией.

Война •   •  18541 просмотра
Украина готова к скорейшему началу переговоров с Эстонией по двустороннему соглашению по безопасности - Жовква

На Ивано-Франковщине избили маму с ее 6-летней дочерью: полиция начала уголовное производство

Местные жители избили мать и ее 6-летнюю дочь, приняв женщину за того, кто сообщал властям информацию о местных мужчинах.

Общество •   •  15114 просмотра
На Ивано-Франковщине избили маму с ее 6-летней дочерью: полиция начала уголовное производство

Необходимо существенно ускорить и увеличить поставки боеприпасов: Умеров обратился к Боррелю

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, чтобы обсудить усиление российских атак, поблагодарить ЕС за поддержку и призвать к увеличению поставок боеприпасов для отражения агрессии.

Война •   •  20017 просмотра
Необходимо существенно ускорить и увеличить поставки боеприпасов: Умеров обратился к Боррелю

На Днепроптеровщине россияне дроном попали в машину полиции, правоохранители успели выпрыгнуть

Российские оккупанты попали беспилотником в полицейский автомобиль, который ехал на вызов, но офицерам удалось спастись от взрыва.

Война •   •  16764 просмотра
На Днепроптеровщине россияне дроном попали в машину полиции, правоохранители успели выпрыгнуть

Атака рф на Киев: работы по ликвидации последствий завершены

Четыре человека погибли и 39 получили ранения в результате российской атаки на многоэтажку в Голосеевском районе Киева. 40 человек были эвакуированы и 28 спасены.

Война •   •  17639 просмотра
Атака рф на Киев: работы по ликвидации последствий завершены

Основатель воздухоплавания в Грузии и оператор "Имеди": кто среди погибших при крушении воздушного шара

Три человека, включая основателя воздухоплавания в Грузии и польского пилота, погибли, когда их воздушный шар столкнулся с линией электропередач во время испытательного полета.

Общество •   •  16380 просмотра
Основатель воздухоплавания в Грузии и оператор "Имеди": кто среди погибших при крушении воздушного шара

В россии на военном полигоне в Удмуртии произошел взрыв

На полигоне вблизи российского поселка Ягул во время испытания ракетных двигателей произошел взрыв.

Новости Мира •   •  17480 просмотра
В россии на военном полигоне в Удмуртии произошел взрыв

Речь шла о последних событиях на поле боя и подготовке к Рамштайну: глава Пентагона поговорил с Умеровым

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили развитие событий на поле боя и будущую встречу по защите Украины, при этом Остин подтвердил поддержку США против российской агрессии.

Война •   •  22059 просмотра
Речь шла о последних событиях на поле боя и подготовке к Рамштайну: глава Пентагона поговорил с Умеровым

Последствия атаки на Киевщине: один из трех раненых госпитализирован

Одного из трех раненых в результате утренней атаки россиян на столичный регион Киева пришлось госпитализировать.

Война •   •  22625 просмотра
Последствия атаки на Киевщине: один из трех раненых госпитализирован

"Преимущество артиллерии НАТО очевидно": экс-глава генштаба рф заявил, что вторжение в Украину демонстрирует провал российской программы вооружений

Бывший начальник генерального штаба рф заявил, что полномасштабное вторжение россии в Украину демонстрирует провал российской оборонной программы и необходимость модернизации артиллерийских, ракетных, танковых и авиационных систем, чтобы сократить отставание от НАТО.

Война •   •  21019 просмотра
"Преимущество артиллерии НАТО очевидно": экс-глава генштаба рф заявил, что вторжение в Украину демонстрирует провал российской программы вооружений