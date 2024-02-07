Украина готова к скорейшему началу переговоров с Эстонией по двустороннему соглашению по безопасности - Жовква

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с заместителем министра иностранных дел Эстонской Республики Кюллике Силласте-Эллинг. Как сообщили в ОП, участники встречи обсудили структуру будущего двустороннего соглашения по безопасности и его тематические блоки, передает УНН.

Жовква поблагодарил эстонскую сторону за недавнее консенсусное решение лидеров Европейского Союза о создании нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Заместитель руководителя Офиса Президента проинформировал эстонских коллег о следующих шагах Украины на пути к фактическому открытию переговоров о членстве в ЕС.

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По данным ОП, основное внимание было уделено вопросу предоставления нашему государству действенных гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, принятой на Вильнюсском саммите НАТО в июле прошлого года.

Участники встречи обсудили структуру будущего двустороннего соглашения по безопасности и его тематические блоки. Было договорено о скорейшем начале переговоров по его заключению.

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Заместитель руководителя Офиса Президента отметил лидерство Эстонии в ряде приоритетных сфер.

"Спасибо за проактивную позицию вашего государства в вопросах использования замороженных российских активов для восстановления Украины, привлечения агрессора к ответственности, а также необходимости продолжения санкционного давления на российскую федерацию. Ценим лидерскую роль Эстонии в сферах ІТ и кибербезопасности. Соответствующие положения должны быть должным образом отражены в нашем будущем соглашении по безопасности", - подчеркнул Игорь Жовква.

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Отдельно собеседники обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира. Заместитель руководителя Офиса Президента акцентировал на важности совместной работы над организацией мероприятия, в частности по привлечению как можно большего количества государств Глобального Юга к его проведению.