Украина готова к честному партнерству с Польшей и призывает не допустить углубления кризиса в отношениях - Сибига

Украина настроена на равноправное партнерство с Польшей и готова использовать все дипломатические механизмы для снижения напряженности в двусторонних отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

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По словам главы МИД, сложные страницы истории были во взаимоотношениях многих европейских государств, однако они не должны становиться препятствием для стратегического партнерства. Он подчеркнул, что любое обострение между Киевом и Варшавой в первую очередь выгодно россии.

Эмоции нужно отставить в сторону. Украина – ответственный партнер, Украина является частью европейского пространства. История свидетельствует, что сложные страницы были во взаимоотношениях практически каждой страны на европейском континенте. Но любые напряжения или негативные тенденции в наших отношениях играют на руку Москве. Именно поэтому мы готовы к равноправному, честному и взаимовыгодному партнерству. Мы нуждаемся друг в друге как на пути к членству Украины в Европейском Союзе, так и в сфере безопасности. Безопасность Украины – это одновременно и безопасность Польши - подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что Украина продолжает поддерживать открытыми дипломатические каналы с польской стороной и работает над дальнейшими совместными решениями.

Участие украинской делегации во главе с премьер-министром в конференции по восстановлению Украины в Гданьске также засвидетельствовало нашу готовность развивать диалог. Мы поддерживаем открытыми дипломатические каналы, продолжаются консультации и обсуждения относительно дальнейших контактов и документов. Польша была среди государств, которые первыми помогли Украине после начала полномасштабного вторжения, и мы рассчитываем на ее активное участие в восстановлении нашего государства. Именно поэтому нужно использовать весь дипломатический инструментарий, чтобы стабилизировать отношения и снизить напряженность там, где она существует - отметил глава МИД.

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