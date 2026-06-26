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Украина готова к честному партнерству с Польшей и призывает не допустить углубления кризиса в отношениях - Сибига

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности к равноправному партнерству с Польшей. Он подчеркнул, что обострение отношений между Киевом и Варшавой выгодно России.

Украина готова к честному партнерству с Польшей и призывает не допустить углубления кризиса в отношениях - Сибига

Украина настроена на равноправное партнерство с Польшей и готова использовать все дипломатические механизмы для снижения напряженности в двусторонних отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По словам главы МИД, сложные страницы истории были во взаимоотношениях многих европейских государств, однако они не должны становиться препятствием для стратегического партнерства. Он подчеркнул, что любое обострение между Киевом и Варшавой в первую очередь выгодно россии.

Эмоции нужно отставить в сторону. Украина – ответственный партнер, Украина является частью европейского пространства. История свидетельствует, что сложные страницы были во взаимоотношениях практически каждой страны на европейском континенте. Но любые напряжения или негативные тенденции в наших отношениях играют на руку Москве. Именно поэтому мы готовы к равноправному, честному и взаимовыгодному партнерству. Мы нуждаемся друг в друге как на пути к членству Украины в Европейском Союзе, так и в сфере безопасности. Безопасность Украины – это одновременно и безопасность Польши

- подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что Украина продолжает поддерживать открытыми дипломатические каналы с польской стороной и работает над дальнейшими совместными решениями.

Участие украинской делегации во главе с премьер-министром в конференции по восстановлению Украины в Гданьске также засвидетельствовало нашу готовность развивать диалог. Мы поддерживаем открытыми дипломатические каналы, продолжаются консультации и обсуждения относительно дальнейших контактов и документов. Польша была среди государств, которые первыми помогли Украине после начала полномасштабного вторжения, и мы рассчитываем на ее активное участие в восстановлении нашего государства. Именно поэтому нужно использовать весь дипломатический инструментарий, чтобы стабилизировать отношения и снизить напряженность там, где она существует

- отметил глава МИД.

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Андрей Тимощенков

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